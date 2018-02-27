Столкновения под Радой: в полиции уточнили количество пострадавших правоохранителей

Стычки начались между участниками акции и правоохранителями

В результате столкновений под Верховной Радой пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили в полиции Киева, у пострадавших травмы различной степени тяжести.

"В частности, предварительно, врачи диагностировали у них перелом ключицы, челюсти, носа и многочисленные гематомы", - сказано в сообщении.

В результате инцидента девять человек задержали и доставили в территориальное управление полиции.

Следственный отдел начал уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают осматривать место происшествия и устанавливают всех участников, причастных к инциденту.

Ранее сообщалось, что под Верховной Радой произошли столкновения между участниками акции и правоохранителями. В парламенте обвинили в провокациях представителей Руха новых сил, лидером которого является Михеил Саакашвили. В свою очередь политик заявил, что ни он, ни его политическая сила не имеют отношения к инциденту.