Столкновения под Радой: полиция задержала одного митингующего, есть пострадавшие

Точное количество пострадавших пока не называется

В результате столкновений между полицией и митингующими под Верховной Радой был задержан один участник акции.

Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, его доставили в управление полиции.

В результате столкновения несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ветераны войны в Афганистане перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к власти социальные требования. Также под парламентом митингуют шахтеры.

Во время митинга участники акции прорвались ко входу в парламент и пытались штурмовать здание ВР, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Позже к митингующим вышла вице-спикер парламента Ирина Геращенко с несколькими политиками. В здании парламента усилили охрану.