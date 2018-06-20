Столкновения под Радой: полиция установила личности задержанных

Один из пострадавших полицейских получил ожог глаза

Полиция установила личности задержанных во время столкновений под Верховной Радой.

Как сообщили в пресс-службе столичного ведомства, был задержан 26-летний житель Днепропетровской области. Он применил газовый баллончик, в результате чего правоохранитель получил химический ожог глаза.

По факту инцидента полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Также в отделение полиции доставили 49-летнего уроженца Кировоградской области. Он оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, которые охраняли порядок возле парламента.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, 19 июня ветераны войны в Афганистане перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к власти социальные требования. Также под парламентом митинговали шахтеры.

Затем участники акции прорвались к входу в парламент и пытались штурмовать здание ВР, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Пострадали восемь правоохранителей и трое митингующих, два человека были задержаны.

Вскоре вице-спикер Ирина Геращенко заявила о достигнутых договоренностях с участниками протестов под ВР, после чего протестующие начали постепенно расходиться.