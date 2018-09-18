Столкновения под ГПУ в Киеве: полиция задержала семерых участников протеста

В полиции заявили, что у одного из задержанных обнаружили пистолет

Правоохранители установили личности семерых участников столкновений, которые произошли под зданием ГПУ в Киеве в понедельник, 17 сентября.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает Интерфакс-Украина.

"Мы установили, доставили в райотделы полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений", - рассказал он.

По словам Князева, у одного из задержанных был изъят пистолет. Есть ли у него разрешение на оружие, не уточняется.

В Киеве 17 сентября под зданием Генпрокуратуры произошла потасовка между активистами и силовиками. Участники акции протестовали против решения об экстрадиции в Россию уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, который хотел воевать на Донбассе против оккупационных сил РФ. Полиция заявила, что в ходе столкновений пострадали семь правоохранителей.

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