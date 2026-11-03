Мужчина в форме медработника, попавший на видеозаписи столкновений в Петропавловской Борщаговке 2 ноября, оказался 36-летним киевлянином Виктором Еной — человеком с внушительным списком административных правонарушений.

Об этом 3 ноября сообщили представители проекта Телевидение Торонто.

По их словам, не было найдено подтверждений того, что Ена имеет медицинское образование. В то же время, согласно данным судебного реестра, против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

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«Кроме того, у Ены имеются многочисленные административные правонарушения, среди которых мелкое хулиганство, совершение ДТП, вождение в нетрезвом состоянии и пребывание в нетрезвом состоянии в статусе военнослужащего», — сообщили на телеканале Телевидение Торонто.

Кроме того, согласно информации YouControl, до 2019 года у Ены был зарегистрирован индивидуальный предприниматель по КВЭД «розничная торговля». Если проверить его номер, то в телефонных справочниках он фигурировал как «Витя — менеджер по бетону», «Витя — плиточник», «Таксист на Audi A6», «Виктор — межличностные отношения».

Также известно, что Ена является руководителем ООО «ВиЯш» — предприятие зарегистрировано в апреле 2022 года и имеет более 50 видов деятельности, основной КВЭД — международная деятельность, пишет Телевидение Торонто.

Вечером 2 ноября в TikTok появилось видео мужчины, который заявил, что приехал на улицу Сонячную вместе с «врачом», чтобы помочь человеку. Потом он заявлял, что «теперь ему угрожают», и он боится за свою жизнь.

Как сообщало Суспильне, на брифинге МВД стало известно, что правоохранители задержали женщину, которая представлялась медиком (ранее стало известно, что её зовут Валентина Молодая), и водителя машины скорой помощи.

Кроме того, редакции расследований Суспильного удалось установить его личность. Водителем был 31-летний житель Харьковской области Сергей Радзицкий.

«Имя Радзицкого уже упоминалось в СМИ при схожих обстоятельствах. 29 сентября 2023 года в Харькове произошел инцидент на блокпосту: неизвестные вооружённые мужчины в военной форме напали на полицейских, которые там дежурили», — сообщили журналисты.

Тогда же NV сообщало, что нападавшие, вероятно, принадлежали к спецподразделению ГУР «Кракен».

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«Полиция Харьковской области возбудила дело по статье об угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа. Тогдашний начальник ГУР Кирилл Буданов осудил столкновение и назвал такие случаи недопустимыми», — пишет «Суспильне».

Тогда Радзицкий выступил в поддержку «Кракена» и записывал видеообращение.

«В нём он призвал гражданских встать на защиту военных, назвал полицейских на блокпостах теми, кто „только бабушек на рынке гоняет“, и сказал: если мирное население не поднимется, „тогда позор всей стране“. Его слова и упоминали в СМИ», — пишет «Суспильне».

Кроме того, Радзицкий неоднократно фигурировал в делах об административных правонарушениях.

«В мае 2025 года, согласно данным реестра судебных решений, мужчину, чьи ФИО и место рождения совпадают с данными Сергея Радзицкого, задержали возле села Выдричка в Закарпатье — при попытке незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию», — пишет «Суспильне».

В постановлении суда сообщалось, что Радзицкий по состоянию на 2025 год являлся действующим военнослужащим (номер воинской части скрыт) и находился в статусе СЗВЧ с 13 сентября 2022 года. Свою вину он не признал. Суд оштрафовал его на 3400 гривен.

«В июле 2022 года Радзицкий совершил ДТП в городе Валки Харьковской области, врезавшись в забор. В постановлении суда, согласно которому его оштрафовали на 850 гривен, было указано, что он служит в «ГУР г. Харькова», — пишет «Суспильне».

В одном из своих видео в TikTok Радзицкий также утверждал, что воевал в спецподразделении, не уточняя его названия.

«Поскольку Радзицкий публично выступал в защиту спецподразделения „Кракен“ ГУР Минобороны, то „Суспильне“ обратилось в разведку, чтобы проверить, не там ли он служил. Представитель ГУР Евгений Ерин сообщил, что Радзицкий не является и никогда не был военнослужащим „Кракена“. Что касается того, служил ли он вообще в ГУР и ушел ли оттуда в СЗЧ, господин Ерин попросил направить журналистский запрос», — резюмировало «Суспильне»

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Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днем 2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооружённые люди удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них ложной.

У дома собралось около сотни человек. Некоторые из них представились родственниками мужчин, которых, по их словам, там избивают, к которым не пускают медиков и с которых, к тому же, требуют деньги за свидание. Никаких подтверждений этому родственники не предоставили. Люди выламывали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четырёх мужчин доставили в больницу.

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных считались самовольно покинувшими часть (СЗЧ). В корпусе «Азов», к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четырёх человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, а к выяснению обстоятельств присоединились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из здания вывели. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.

Впоследствии Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала на «скорой» к дому. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медицинского персонала.

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В Генеральном штабе ВСУ, комментируя столкновения в Петропавловской Борщаговке, заявили, что украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества. Обстоятельства событий устанавливаются уполномоченными государственными органами.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают объективное и беспристрастное расследование. По словам Генштаба, выводы о наличии нарушений и ответственности конкретных лиц должны основываться на установленных фактах, «а не на эмоциях, предположениях или публичном давлении».

3 ноября заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий сообщил об открытии трех уголовных дел в связи с событиями возле военного объекта в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Правоохранители установили около 100 активных участников инцидента и решают вопрос о задержании отдельных лиц, заявил офицер.