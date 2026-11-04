Ветеран российско-украинской войны, народный депутат VIII созыва Андрей Тетерук в интервью Radio NV — о ситуации в Петропавловской Борщаговке, необходимости привлечения к ответственности организаторов стычки, проблемах с мобилизацией и ответственности президента как верховного главнокомандующего.

— Нам необходимо обеспечить права мобилизованных и тех, кто возвращается после СОЧ, и в то же время предотвратить попытки антигосударственных действий. Есть ли у вас идеи относительно того, какие решения следует принять для минимизации этих рисков?

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— Думаю, да. Но прежде всего мы должны понимать, что сейчас обсуждаем последствия решений, которые не были приняты в 2022 году. Проблема мобилизации на сегодняшний день действительно является чрезвычайно сложной.