«Президент не стал на защиту военных». Какие выводы из ситуации в Петропавловской Борщаговке и почему все усилия нужно направить на мобилизацию — ветеран

4 ноября, 14:23
NV Премиум
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Беспорядки в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошли 2 ноября (Фото: УП)

Беспорядки в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошли 2 ноября (Фото: УП)

Автор: Дмитрий Тузов

Ветеран российско-украинской войны, народный депутат VIII созыва Андрей Тетерук в интервью Radio NV — о ситуации в Петропавловской Борщаговке, необходимости привлечения к ответственности организаторов стычки, проблемах с мобилизацией и ответственности президента как верховного главнокомандующего.

— Нам необходимо обеспечить права мобилизованных и тех, кто возвращается после СОЧ, и в то же время предотвратить попытки антигосударственных действий. Есть ли у вас идеи относительно того, какие решения следует принять для минимизации этих рисков?

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— Думаю, да. Но прежде всего мы должны понимать, что сейчас обсуждаем последствия решений, которые не были приняты в 2022 году. Проблема мобилизации на сегодняшний день действительно является чрезвычайно сложной.

Теги:   Интервью NV Мобилизация Война России против Украины Radio NV Петропавловская Борщаговка

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