Столкновение в Керченском проливе: СНБО рассмотрит вопрос объявления военного положения

Секретарь СНБО Александр Турчинов после заседания военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко заявил, что действия России квалифицируются как акт военной агрессии.

"Военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ни чем иным как актом военной агрессии ... Предложено провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для объявления правового режима военного положения. Заседание Совета нацбезопасности и обороны состоится сегодня в 24 часа", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.