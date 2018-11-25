25 ноября 2018, воскресенье

Столкновение в Керченском проливе: СНБО рассмотрит вопрос объявления военного положения

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Александр Турчинов

Александр Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов после заседания военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко заявил, что действия России квалифицируются как акт военной агрессии.

"Военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ни чем иным как актом военной агрессии ... Предложено провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для объявления правового режима военного положения. Заседание Совета нацбезопасности и обороны состоится сегодня в 24 часа", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове