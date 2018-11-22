22 ноября 2018, четверг

Столкновение трамвая и маршрутки в Запорожье: стали известны новые подробности

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Водитель трамвая не остановилась на красный сигнал светофора

Водитель трамвая не остановилась на красный сигнал светофора

В полиции рассказали подробности ДТП с участием трамвая, маршрутки и легкового автомобиля, которое произошла 21 ноября во Запорожье.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, водитель трамвая не остановилась на красный сигнал светофора и столкнулась с маршрутным такси, после чего маршрутка столкнулась с автомобилем Mazda.

В результате ДТП были госпитализированы в больницу водитель маршрутки и его пассажир. Еще семь пассажиров маршрутки были также доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Запорожье трамвай врезался в маршрутное такси с пассажирами.

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