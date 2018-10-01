Столкновение трамваев в Киеве: на Старовокзальной украинский Электрон врезался в польский Pesa

О пострадавших в результате ДТП не сообщалось

В понедельник, 1 октября, на улице Старовокзальной в Киеве произошло ДТП с участием двух новых трамваев.

Об этом сообщили в Киевском транспортном сообществе в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

Как видно на снимках, инцидент произошел на разворотном кольце в районе железнодорожного вокзала.

Судя по всему, украинский Электрон "догнал" на конечной остановке польский Pesa, в результате чего получил серьезные повреждения.

Информации о состоянии второго трамвая нет. О пострадавших в результате ДТП не сообщалось.