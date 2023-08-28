Столкновение самолетов на Житомирщине: эксперт объяснил, почему украинские летчики не катапультировались, и назвал возможную причину гибели 28 августа, 15:32 Место авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое украинских пилотов (Фото:Офіс генерального прокурора via Telegram)

Авиаэксперт Валерий Романенко в интервью Radio NV объяснил, почему украинские летчики не катапультировались и что стало причиной их гибели.

«Все L-39, вообще все боевые самолеты оснащены катапультами. Но столкновение, видимо, произошло или на малой высоте, или это был очень серьезный удар, когда повреждены кабины. Или такой произошел удар, что летчики получили травмы еще в воздухе, еще во время удара, и ни один из них не мог, не успел воспользоваться катапультой», — сказал Романенко в эфире Radio NV.

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Авиаэксперт отметил, что в этом самолете очень простая и «хорошо отработанная» катапульта и есть ее наземные тренажеры.

«Летный состав прекрасно знает. И самолет вообще такой, что боевой пилот с закрытыми глазами может пилотировать. Как так произошло, трудно сказать», — добавил он.

Романенко также отметил, что, если самолеты столкнулись в воздухе, причиной трагедии может быть только ошибка пилотов.

«Здесь не может идти речь о том, чтобы какие-то технические неисправности. Ошибка пилотов. Они отрабатывали какие-то сложные маневры, где-то что-то не рассчитали, и произошло то, что произошло. Нет каких-то вариантов. Только ошибка пилота. Погода вроде бы была нормальная. Я не знаю, какая в момент полета погода была, [но вроде бы] нормальная. Это не произошло возле взлетно-посадочной полосы. Вроде бы не произошло. Иногда бывает так, что один самолет еще не освободил полосу, другой садится, или пока взлетает. Вроде бы этого не было. Если это в воздухе, то столкновение двух самолетов. Видимо, во время группового полета», — сказал авиаэксперт.

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

26 августа появилась информация, что среди погибших — известный украинский пилот-истребитель с позывным Джус (Андрей Пильщиков).

27 августа стало известно, что, кроме Андрея Пильщикова с позывным Джус, погибли майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.

Советник по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что следствие рассматривает три версии катастрофы: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.