Гибель трех украинских пилотов: спикер Воздушных сил и авиаэксперт рассказали о самолетах, которые столкнулись 28 августа, 14:32 Фото с места авиакатастрофы (Фото:ГБР)

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат и авиаэксперт Валерий Романенко рассказали Radio NV о самолетах L-39, в результате столкновения которых 25 августа погибли пилоты Вячеслав Минка, Андрей Пильщиков и Сергей Проказин.

«Самолеты L-39 — это боевой учебный самолет чешского производства. Может использоваться, как учебный, так и как боевой. Эти самолеты есть в каждой бригаде. Их используют для того, чтобы восстанавливать навыки пилотирования. В частности, более экономически оправдано использовать, когда есть в тылу и в мирное время полеты», — рассказал Игнат в эфире Radio NV.

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Представитель Воздушных сил отметил, что Украина имеет технику старого советского производства и «те же чешские самолеты такие же, в конце концов».

Авиаэксперт Валерий Романенко в интервью Radio NV рассказал, что L-39 — один из самых массовых в мире учебно-тренировочных [самолетов], который «ни разу не боевой».

«Двухместный, легонький самолет с одним двигателем, выпущенный в Чехии — с конца 60-х годов и где-то до конца 70-х годов. Сейчас его модификации находятся на вооружении в чешских и словацких Воздушных силах, но, конечно, радикально модернизированные варианты. А те, что у нас есть… Последние самолеты мы получили в конце 70-х годов», — сказал авиаэксперт.

Он объяснил, что сначала летчики проходят первые полеты на поршневых самолетах производства Харьковского завода, а затем пересаживаются на этот самолет, пройдя тренажер для него и «определенный курс ознакомления с пилотажными возможностями».

«В наших подразделениях эти самолеты выполняют роли тренировочных. Если летчику нужно отработать какие-то элементы или он приходит после отпуска, то его проверяют на таком самолете, не потерял ли он навыки, что ему нужно отработать после какого-то перерыва. Это основной наш учебно-тренировочный самолет. И не только наш. Это был основной учебно-тренировочный самолет стран Варшавского договора. Практически все страны, кроме Польши и, кажется, Румынии, учились летать на этом самолете. И эта машина хорошо знакома летному составу. В каждой бригаде была раньше чуть ли не эскадрилья таких самолетов. Это очень хорошо знакомая машина. Пилотирование ее никаких трудностей для пилотов не составляет», — сказал также Романенко.

Авиаэксперт подчеркнул, что единственной причиной, по которой самолеты могли столкнуться в воздухе, является ошибка пилота.

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

26 августа появилась информация, что среди погибших — известный украинский пилот-истребитель с позывным Джус (Андрей Пильщиков).

27 августа стало известно, что, кроме Андрея Пильщикова с позывным Джус, погибли майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.

Советник по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что следствие рассматривает три версии катастрофы: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.

