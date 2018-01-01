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Столкновение самолета и генератора в аэропорту Киев: появились новые подробности инцидента

Сегодня, 15:52
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Cамолет получил повреждения передней кромки крыла

Фото: Kyiv Sikorsky Airport via Facebook

На борту самолета Як-40 компании Мотор Сич, который наехал на генератор в международном аэропорту Киев (Жуляны), было 19 пассажиров и четыре члена экипажа.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, самолет начал движение без команды на начало руления, в то время как наземный персонал еще не закончил все операции и генератор находился в зоне обслуживания.

"В результате инцидента самолет получил повреждения передней кромки крыла, а технический автомобиль перевернулся на бок", - уточнили представители аэропорта.

Там добавили, что пассажиров разместили в зале ожидания, они ожидали самолет из Запорожья, чтобы вылететь в Одессу.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел в 15:05.

Ранее об инциденте в аэропорту сообщил волонтер Роман Синицын.

Теги:   Самолеты Аэропорт Киев Киев

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