Столкновение машины патрульной полиции с грузовиком во Львовской области: умер второй полицейский

Во вторник, 23 октября, в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал в результате аварии на международной трассе Львов - Рава Русская возле села Мощаны, сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook.
"После длительной борьбы за жизнь умер наш брат и коллега - Остап Кутный. Травмы, которые он получил в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью", - отметили в полиции.
Остап Кутный умер в больнице, не приходя в сознание после ДТП.
Полицейскому был 31 год, у мужчины остался 4-летний сын.
Напомним, 20 октября на трассе Львов - Рава Русская возле села Мощаны автомобиль патрульной полиции столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб 22-летний полицейский Назарий Присташ. Его 31-летний коллега лейтенант Остап Кутный был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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