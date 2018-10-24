Столкновение машины патрульной полиции с грузовиком во Львовской области: умер второй полицейский

Полицейский скончался в больнице, не приходя в сознание после ДТП

Во вторник, 23 октября, в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал в результате аварии на международной трассе Львов - Рава Русская возле села Мощаны, сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook.

"После длительной борьбы за жизнь умер наш брат и коллега - Остап Кутный. Травмы, которые он получил в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью", - отметили в полиции.

Остап Кутный умер в больнице, не приходя в сознание после ДТП.

Полицейскому был 31 год, у мужчины остался 4-летний сын.

Напомним, 20 октября на трассе Львов - Рава Русская возле села Мощаны автомобиль патрульной полиции столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб 22-летний полицейский Назарий Присташ. Его 31-летний коллега лейтенант Остап Кутный был госпитализирован в тяжелом состоянии.