Столкновение автомобиля "скорой" с Hyundai в Житомире: машины влетели в частный дом, 7 человек травмированы Сегодня, 18:09 34 Цей матеріал також доступний українською В результате столкновения "скорая" и Hyundai остались очень поврежденными

8 декабря, в 10:20 в Житомире автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой Hyundai Santa Fe.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что автомобиль скорой помощи двигался с проблесковыми маячками. После столкновения оба автомобиля въехали в частный дом.

В результате, травмы получили семь человек, водители и пассажиры транспортных средств были доставлены в лечебные учреждения г. Житомира.

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

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