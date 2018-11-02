Столичная власть назвала главные туристические маршруты и локации Киева

В КГГА официально утвердили главные туристические маршруты и локации Киева.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Маршруты были определены "с целью создания положительного имиджа Киева".
Список основных туристических маршрутов и локаций столицы:
Маршрут №1: Софийская площадь и улица Владимирская (дом 1-13); Андреевский спуск; Контрактовая площадь, улица Константиновская (дом 1-9), улица Межигорская (дом 2-18), улица Спасская (дом 1-7); улица Петра Сагайдачного; Почтовая площадь и Днепровская набережная; фуникулер; Михайловская площадь.
Маршрут №2: Майдан Незалежности, улица Крещатик (дом 20-28); улица Прорезная; Золотые Ворота (Золотоворотский сквер); улица Владимирская (дом 38-24), Софийская площадь; Пейзажная аллея; Воздвиженская окраина (лестница, ул. Гончарная, ул. Воздвиженская); улица Верхний Вал, улица Нижний Вал; Контрактовая площадь, улица Петра Сагайдачного; Почтовая площадь; фуникулер; парк Владимирская горка; Арка Дружбы народов (парк Крещатый).
Маршрут №3: Майдан Незалежности и улица Софиевская; Софийская площадь; Андреевский спуск; Контрактовая площадь; улица Петра Сагайдачного; Почтовая площадь; фуникулер; парк Владимирская горка; Арка Дружбы народов (парк Крещатый); парк Городской сад; Мариинский парк; парк Вечной славы и улица Лаврская; Киево-Печерская лавра; Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне.
Другие туристические локации:
- Гидропарк (о. Венецианский);
- Труханов остров;
- музей Киевская крепость (ул. Госпитальная, 24-А);
- Сырецкий дендропарк.
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