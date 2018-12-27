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Стоял на подоконнике и плакал: в Тернополе полицейский спас маленького ребенка

Сегодня, 16:52
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Фото: пресс-служба МВД

Сотрудник полиции спас ребенка

В Тернополе сотрудник полиции спас четырехлетнюю девочку, которая стояла на подоконнике открытого окна, плакала и просила о помощи.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На служебный планшет патрульных пришло сообщение, что на улице Дружбы кричит человек, который нуждается в помощи. Один из автопатрулей прибыл по указанному адресу. 

По прибытию, правоохранители увидели маленького ребенка, который стоял на подоконнике открытого окна, громко кричал и плакал, однако дверь квартиры, где находилась девочка, была закрыта.

Чтобы не допустить беды, полицейский через жилье соседей, а потом уже через открытое окно попал в квартиру.

Благодаря его оперативным и профессиональным действиям с ребенком все в порядке.

По словам матери, которая позже пришла домой, она оставила маленькую дочь одну из-за срочных дел.

Работники ювенальной превенции провели с ней профилактическую беседу для предотвращения трагических последствий в будущем.

Теги:   Дети Тернополь Полиция

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