Стоял на подоконнике и плакал: в Тернополе полицейский спас маленького ребенка
В Тернополе сотрудник полиции спас четырехлетнюю девочку, которая стояла на подоконнике открытого окна, плакала и просила о помощи.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
На служебный планшет патрульных пришло сообщение, что на улице Дружбы кричит человек, который нуждается в помощи. Один из автопатрулей прибыл по указанному адресу.
По прибытию, правоохранители увидели маленького ребенка, который стоял на подоконнике открытого окна, громко кричал и плакал, однако дверь квартиры, где находилась девочка, была закрыта.
У Тернополі патрульний поліцейський скоїв справді героїчний вчинок - врятував 4-річну дівчинку, яка стояла у відчиненому вікні, плакала і просила про допомогу.— МВС України (@MVS_UA) 27 декабря 2018 г.
Друзі, бережіть дітей???? Вони – найцінніше, що у нас є! І ніякі термінові справи - не головне!
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Чтобы не допустить беды, полицейский через жилье соседей, а потом уже через открытое окно попал в квартиру.
Благодаря его оперативным и профессиональным действиям с ребенком все в порядке.
По словам матери, которая позже пришла домой, она оставила маленькую дочь одну из-за срочных дел.
Работники ювенальной превенции провели с ней профилактическую беседу для предотвращения трагических последствий в будущем.