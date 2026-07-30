Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков в интервью Radio NV заявил, что стоимость горючего во временно оккупированном Россией Крыму несколько снизилась и объяснил, по каким причинам.

В эфире Radio NV Чистиков отметил, что в конце прошлой недели в Кремле и российском правительстве отчитывались, что ситуация с бензиновым кризисом в России улучшилась, однако признали, что на оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, есть проблемы, связанные не с количеством горючего, а с его доставкой.

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«То есть даже после заявления [Евгения] Балицкого, так называемого губернатора Запорожской области, полностью путь от Ростова до временно оккупированного Крыма под контролем российских военных, но сразу же от самих российских военных он получил, условно, очень много негативных комментариев, что эта ситуация не соответствует действительности. И это подтвердили также в российских властях. В частности, министр энергетики, указавший о том, что топливо есть, но есть вопросы по его поставке на территорию временно оккупированного Крыма», — напомнил заместитель представителя президента Украины в Крыму.

Он отметил, что для решения этой проблемы оккупанты разрешили провозить через Крымский мост по 200 литров горючего.

«На данный момент частные владельцы транспорта создали определенные запасы, и спрос на топливо на территории временно оккупированного Крыма несколько упал, на что жалуются сами перекупщики. Они сейчас вынуждены продавать топливо по более низкой стоимости, чем та, на которую они рассчитывали, поскольку снизился спрос среди местного населения», — сообщил Чистиков.

По словам заместителя представителя президента Украины в оккупированном Крыму, перекупщики сейчас пытаются быстро реализовывать это горючее, так как ожидается, что оккупационные власти начнут более свободную продажу горючего, а российский диктатор Владимир Путин заявил, что на каждом литре федеральный бюджет готов платить 100 дополнительных рублей, чтобы снизить стоимость топлива и и логистики во временно оккупированном Крыму.

«Стоимость горючего несколько снизилась, и спрос на горючее также снизился во временно оккупированном Крыму. Но есть и другой вопрос: почему он снизился. Местные жители отмечают в оккупированном Крыму, особенно в крупных городах, что количество легкового автотранспорта на дорогах значительно сократилось, вместе с тем увеличилось количество пассажиров в общественном транспорте — как городском, так и пригородном, так и междугородном. Это говорит о том, что жители временно оккупированного Крыма переключились с собственного транспорта на общественный транспорт», — добавил Чистиков.

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Топливный кризис в России и оккупированном Крыму

1 июня 2026 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала года украинские удары поразили 15 российских НПЗ, в результате чего по состоянию на май почти 40% мощностей первичной переработки нефти в РФ были выведены из строя.

9 июня командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что российское командование запретило движение военных грузовиков по ключевой трассе к оккупированному Крыму М-14 Ростов — Крым из-за постоянных ударов украинских дронов. По его словам, военный грузовой трафик на этом маршруте сократился на 71%, а поставки оккупанты вынуждены осуществлять объездными путями.

Как отмечало агентство Reuters, атаки Вооруженных сил Украины привели к острому дефициту и обвалу внутреннего производства бензина в России на 25%.

28 июня диктатор Владимир Путин впервые признал, что в России начались проблемы с бензином после ударов украинских дронов по НПЗ. Он утверждал, что запрет на экспорт бензина был введен «в интересах отечественных потребителей».

8 июля российский диктатор Владимир Путин на совещании с правительством потребовал решить проблему бензинового кризиса в оккупированном Крыму. Тогда же вице-премьер страны-агрессора РФ Александр Новак заявил, что РФ ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива.

В отчете Института изучения войны (ISW) от 20 июля сообщалось, что российские военкоры опровергли заявления Кремля о якобы полном контроле над ключевой трассой М-14 Ростов — Крым.