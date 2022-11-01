С 1 ноября в Украине подорожало срочное оформление внутренних и заграничных паспортов
За срочное оформлен обычного паспорта теперь нужно заплатить 742 грн, заграничного — 1373 грн (Фото:adm.dp.gov.ua)
С 1 ноября 2022 года увеличена стоимость срочного оформления нескольких видов документов, в частности, загранпаспорта и паспорта гражданина Украины.
С 1 ноября 2022 года увеличивается стоимость срочного оформления нескольких видов документов, в том числе паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. Соответствующие изменения урегулированы постановлением Кабмина № 1180.
Цены изменятся так:
- срочный паспорт гражданина Украины, оформление или обмен в течение 10 рабочих дней — стоимость вырастет до 496 грн (было 252 грн); вместе с бланком (246 грн) будет составлять 742 грн
- срочный загранпаспорт, оформление за три или семь рабочих дней — стоимость вырастет до 992 грн ( было704 грн), вместе с бланком (381 грн) будет составлять 1373 грн
Также с 1 ноября дорожает стоимость оформления других видов миграционных документов:
- стоимость оформления и обмена проездного документа беженца вырастет с 226 до 452 грн.
- оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые, подорожает со 168 грн до 336 грн.
- оформление и обмен вида на временное проживание подорожает с 352 до 452 грн.
- оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 грн до 399 грн.
Стоимость оформления внутреннего и заграничного паспортов для граждан Украины за стандартное время после 1 ноября остается неизменной:
- загранпаспорт за стандартный срок (около 20 рабочих дней) — 733 грн (352 грн оформление +381 грн бланк);
- внутренний паспорта гражданина Украины за стандартный срок — 372 грн (126 грн оформление + 246 грн бланк).
Лашь через шесть месяцев после отмены военного положения в Украине подорожает и оформление обычных паспортов:
- оформление паспорта гражданина Украины за 20 дней (кроме оформления впервые) вырастет со 126 до 248 грн, цена бланка останется неизменной;
- оформление загранпаспорта за 20 дней вырастет с 352 до 496 грн, цена бланка останется неизменной.