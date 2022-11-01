С 1 ноября в Украине подорожало срочное оформление внутренних и заграничных паспортов 1 ноября, 07:15 За срочное оформлен обычного паспорта теперь нужно заплатить 742 грн, заграничного — 1373 грн (Фото:adm.dp.gov.ua)

С 1 ноября 2022 года увеличена стоимость срочного оформления нескольких видов документов, в частности, загранпаспорта и паспорта гражданина Украины.

С 1 ноября 2022 года увеличивается стоимость срочного оформления нескольких видов документов, в том числе паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. Соответствующие изменения урегулированы постановлением Кабмина № 1180.



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Цены изменятся так:

срочный паспорт гражданина Украины , оформление или обмен в течение 10 рабочих дней — стоимость вырастет до 496 грн ( было 252 грн); вместе с бланком ( 246 грн) будет составлять 742 грн

, оформление или обмен в течение 10 рабочих дней — стоимость вырастет до 496 грн было 252 грн); вместе с бланком 246 грн) будет составлять грн срочный загранпаспорт, оформление за три или семь рабочих дней — стоимость вырастет до 992 грн ( было704 грн), вместе с бланком ( 381 грн) будет составлять 1373 грн

Также с 1 ноября дорожает стоимость оформления других видов миграционных документов:

стоимость оформления и обмена проездного документа беженца вырастет с 226 до 452 грн.



оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые, подорожает со 168 грн до 336 грн.



оформление и обмен вида на временное проживание подорожает с 352 до 452 грн.



оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 грн до 399 грн.

Стоимость оформления внутреннего и заграничного паспортов для граждан Украины за стандартное время после 1 ноября остается неизменной:



загранпаспорт за стандартный срок ( около 20 рабочих дней) — 733 грн ( 352 грн оформление +381 грн бланк);

около 20 рабочих дней) — 733 грн 352 грн оформление +381 грн бланк); внутренний паспорта гражданина Украины за стандартный срок — 372 грн ( 126 грн оформление + 246 грн бланк).

Лашь через шесть месяцев после отмены военного положения в Украине подорожает и оформление обычных паспортов:

оформление паспорта гражданина Украины за 20 дней ( кроме оформления впервые) вырастет со 126 до 248 грн, цена бланка останется неизменной;

кроме оформления впервые) вырастет со 126 до 248 грн, цена бланка останется неизменной; оформление загранпаспорта за 20 дней вырастет с 352 до 496 грн, цена бланка останется неизменной.