Данилов о Стивене Сигале: Ходит по Еленовке, где лежали тела людей, убитых россиянами, и что-то болтает о фашистах 12 августа, 17:38 Сигал 9 августа побывал в Еленовке (Фото:Соловьёв LIVE / Telegram)

Все цивилизованные страны мира стоят на стороне Украины в войне против российского агрессора, только «некоторые подонки» этого не замечают, заявил в интервью Радио НВ секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.



Так он прокомментировал попытки российской пропаганды оправдать убийство военнопленных в Еленовке, к которым привлекли звезду американских боевиков 1980-х Стивена Сигала.

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«Приезжает один из актеров, в свое время уважаемый, возможно, большим количеством и наших граждан, ходит по Еленовке, по тем местам, где лежали трупы людей, которых убили россияне… И что-то там болтает, что он будет снимать документальный фильм о том, как „украинские фашисты совершают такие позорные вещи“», — возмутился Данилов.

Вторжение России в Украину и военные преступления, в частности в Еленовке и Мариуполе, привели к тому, что мир стал совсем другим, убежден он.

«Все цивилизованные страны мира стоят на стороне нашей страны, потому что на нашей стороне правда. Но есть некоторые подонки, которые этого не замечают и не знают, как говорили раньше о чем-то в глазу — там не бревно, там целый лес бревен в глазах вырос», — сказал секретарь СНБО.

28 июля РФ убила пленных защитников Мариуполя в колонии в оккупированной Еленовке. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом страна-агрессор хотела скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые производились по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. Минобороны РФ опубликовало список 42 погибших. По данным Офиса генерального прокурора Украины, в результате теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Россия настаивает на том, что украинские пленные погибли в результате удара, нанесенного ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. CNN в своем материале 11 августа приводит аргументы, свидетельствующие о том, что атака ВСУ является «выдумкой», наиболее вероятной версией является поджог здания изнутри.

Украинские расследователи предполагают, что россияне использовали термобарическое оружие, чтобы убить пленных азовцев во сне.

Стивен Сигал, принявший в 2016 году российское гражданство, 9 августа съездил в колонию в Еленовке. Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что актер будет снимать документальный фильм о войне на Донбассе.

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