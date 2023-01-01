День рождения Степана Бандеры: как в Украине будут отмечать годовщину в условиях войны 1 января, 06:55 Факельное шествие в Славянске, 1 января 2022 года (Фото:Суспільне Донбас)

1 января 2023 года — 114-я годовщина со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Традиционно в эту дату в Украине проходили мероприятия чествования политика, а в Киеве устраивали факельный марш. Из-за полномасштабного вторжения России в этом году программа претерпела изменения.



Проведение массовых мероприятий и собраний в столице ограничено из-за угрозы ракетных обстрелов. Кроме того, многие активисты ВО Свобода, которые организовывали марши в предыдущие годы, сейчас защищают Украину на фронте.

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С 2016 года факельное шествие в честь Степана Бандеры проводили в Славянске Донецкой области. 1 января 2023-го его не будет, рассказала Суспільному советник начальника городской военной администрации Славянска Светлана Вьюниченко.

«Шествия 1 января не будет, потому что все массовые мероприятия на территории Донбасса запрещены», — отметила советник.

В западных регионах Украины памятные церемонии проведут.

В Калуше Ивано-Франковской области в 09:30 возле мемориальной доски и горельефа в честь Степана Бандері состоится чествование под девизом «Несокрушимый борец за свободу Украины». Мероприятие организует управление культуры, национальностей и религий городского совета, отмечает Информатор.

Затем все желающие смогут поехать на экскурсию и вече в музейный комплекс Бандеры в селе Старый Угринов. Бесплатные автобусы на родину лидера ОУН также организуют в Долине, сообщил мэр города Иван Дыров.

В 12:00 торжественное вече запланировано в Городенке Ивано-Франковской области, в 13:00 — в Дрогобыче Львовской области, в 14:00 — в Коломые ( Ивано-Франковская область).

В Тернополе 1 января в 14:00 в парке Тараса Шевченко состоится торжественная академия, чествование и возложение цветов к памятнику Степану Бандере с участием общественности региона, сообщает городской совет.