Невысокий, неказистый, непобедимый. Как Степан Бандера закалял тело и волю, пытаясь вытащить себя из болезней — история с NV 1 января, 11:45 Эксклюзив NV Лещата, то есть лыжи, были любимым зимним отдыхом лидера ОУН. На фото слева направо: Степан Ленкавский, Ярослава и Степан Бандеры, Дмитрий Мыськив на горнолыжной базе альпийского перевала Арльберг, Австрия (Фото:DR)

В 114-ю годовщину Степана Бандеры NV напоминает, как лидер ОУН, имея слабое здоровье, занимался спортом и готовил себя к большим испытаниям.

«Только как избавлюсь от ревматизма? Иногда очень докучает, главным образом в плечах и в пояснице, я не раз едва мог по ночам спать. Есть электрическая машинка для массажа, это не лечит, но уменьшает немного боль, главным образом по ночам. Лечиться некогда, преимущественно за неимением времени, пока еще могу, кое-как тяну», — писал лидер ОУН в день своего рождения в 1955 году дяде Осипу Бандере.

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От этого недуга Степан Андреевич страдал с детства, и его последствия сказывались во взрослом возрасте.

«Сам по себе он был невысоким, неказистым, у него были длинные, непропорционально длинные ноги и, кажется, после какого-то воспаления колен или суставов, он как-то так ненормально ходил. Это не бросалось в глаза, но если ближе присмотреться, то было видно, что его походка была ненормальной», — вспоминал о Бандере Ярослав Рак, его товарищ по ОУН. А Степан Мудрик, руководитель службы безопасности организации, уточнял: «Можно было заметить, что правой стопой становился слегка на правую сторону».

В юности будущий лидер ОУН хорошо играл в баскетбол, несмотря на невысокий рост — 159 см, как указано в описании польской полиции. Очевидно, значение Бандеры в подполье придавало ему и физические сантиметры в глазах ближайшего окружения, так как Мудрик пишет о 167 см его роста.