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Проект Стена: граница с РФ в Харьковской области обустроена на 90%

27 июня, 18:26
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МВД Украины

Строительство стены на границе с РФ продолжается

В Харьковской области оборудовано 90% украинско-российской границы, осталось установить пять систем видеонаблюдения.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян по итогам мониторинга границы Украины с РФ.

«Сегодня с радостью констатирую, что работы по обустройству границы в Харьковской области завершились на 90%. Пограничники уже развернули новые подразделения. И это уже дает первые результаты - на этом участке почти нет нарушений государственной границы», - заявил он.

В рамках проекта Стена на Харьковском участке украинско-российской границы установили больше десяти опорных пунктов и оборудовали четыре комплекса видеоконтроля и сигнализации.

На участке в Луганской области обустроили больше 100 км противотанкового рва, противотранспортного брустера и более 65 км рокадной дороги.

Идея так называемого Европейского вала появилась в 2014 году во времена премьерства Арсения Яценюка. На этапе обсуждения проект вызвал критику со стороны экспертов.

Проект планировали завершить в 2018 году, однако из-за недостаточного финансирования сделать это планируют в 2021 году.

По состоянию на 2019 на реализацию проекта Стена уже потратили 1,3 млрд грн.

Протяженность всей сухопутной украинско-российской границы составляет 1,974 тыс. км.

Теги:   Вадим Троян МВД Украины Проект Стена

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