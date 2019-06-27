Проект Стена: граница с РФ в Харьковской области обустроена на 90%
В Харьковской области оборудовано 90% украинско-российской границы, осталось установить пять систем видеонаблюдения.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян по итогам мониторинга границы Украины с РФ.
«Сегодня с радостью констатирую, что работы по обустройству границы в Харьковской области завершились на 90%. Пограничники уже развернули новые подразделения. И это уже дает первые результаты - на этом участке почти нет нарушений государственной границы», - заявил он.
В рамках проекта Стена на Харьковском участке украинско-российской границы установили больше десяти опорных пунктов и оборудовали четыре комплекса видеоконтроля и сигнализации.
На участке в Луганской области обустроили больше 100 км противотанкового рва, противотранспортного брустера и более 65 км рокадной дороги.
Идея так называемого Европейского вала появилась в 2014 году во времена премьерства Арсения Яценюка. На этапе обсуждения проект вызвал критику со стороны экспертов.
Проект планировали завершить в 2018 году, однако из-за недостаточного финансирования сделать это планируют в 2021 году.
По состоянию на 2019 на реализацию проекта Стена уже потратили 1,3 млрд грн.
Протяженность всей сухопутной украинско-российской границы составляет 1,974 тыс. км.