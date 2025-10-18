Из-за угрозы уничтожения. Активисты просят перенести стелу на въезде в Донецкую область: появилась петиция

Стела на въезде в Донецкую область (Фото: Донецкая областная государственная администрация)

На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с призывом перенести в безопасное место стелу, расположенную на въезде в Донецкую область . Авторы петиции отметили, что ей грозит уничтожение из-за российских обстрелов.

Об этом говорится в тексте петиции, опубликованном на сайте Кабмина.

Как отметили авторы петиции, на стеле оставляли надписи военнослужащие, волонтеры, что сделало ее «важным историческим артефактом современной войны, хранящим историю как живых, так и павших защитников и защитниц».

В петиции отмечается, что стела находится под реальной угрозой уничтожения из-за постоянных обстрелов россиян, а имеющиеся укрепления не обеспечивают достаточного уровня защиты.

«В случае разрушения, или возможной временной оккупации будет утрачен значительный элемент культурного и исторического наследия, связанного с событиями российско-украинской войны», — говорится в тексте.

Стелу предлагают перенести в безопасное место на территории, контролируемой Украиной: в тыловую область или в музей современной войны) и предоставить объекту статус памятника истории и культуры национального значения.

15 апреля 2024 года на въезде в Донецкую область волонтеры закрасили легендарную стелу, на которой украинские военные оставляли надписи. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Генштаб ВСУ сообщал, что стела на въезде в Донецкую область имеет украинский национальный элемент — мозаичную вышиванку и присущие только этому краю детали.