Стеклянный пол нового моста в Киеве покрылся трещинами
Поверхность стеклянного пола пешеходно-велосипедного моста в центре Киева покрылась мелкими трещинами.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
«Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять прочность не рекомендуем», — говорится в сообщении.
Трещины возникли на следующий день после открытия моста. Очевидцы предполагают, что кто-то мог специально ударить по стеклянной поверхности.
Напомним, что 25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост, который соединил арку Дружбы народов и Владимирскую горку.
Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир протестировали стеклянный пол на прочность.