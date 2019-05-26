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Стеклянный пол нового моста в Киеве покрылся трещинами

Сегодня, 16:35
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Стеклянный пол нового моста в Киеве покрылся трещинами - фото

dtp.kiev.ua/Facebook

Не исключено умышленное повреждение

Поверхность стеклянного пола пешеходно-велосипедного моста в центре Киева покрылась мелкими трещинами.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

«Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять прочность не рекомендуем», — говорится в сообщении.

Трещины возникли на следующий день после открытия моста. Очевидцы предполагают, что кто-то мог специально ударить по стеклянной поверхности.

Напомним, что 25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост, который соединил арку Дружбы народов и Владимирскую горку.

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир протестировали стеклянный пол на прочность.

Теги:   Киев

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