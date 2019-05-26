Стеклянный пол нового моста в Киеве покрылся трещинами Сегодня, 16:35 7351 Цей матеріал також доступний українською dtp.kiev.ua/Facebook Не исключено умышленное повреждение dtp.kiev.ua/Facebook

Поверхность стеклянного пола пешеходно-велосипедного моста в центре Киева покрылась мелкими трещинами.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

«Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять прочность не рекомендуем», — говорится в сообщении.

Трещины возникли на следующий день после открытия моста. Очевидцы предполагают, что кто-то мог специально ударить по стеклянной поверхности.

Напомним, что 25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост, который соединил арку Дружбы народов и Владимирскую горку.

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир протестировали стеклянный пол на прочность.