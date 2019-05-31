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Стеклянную пленку на пешеходном мосту в Киеве заменят на «супербронированное стекло»

Сегодня, 19:16
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Стеклянную пленку на пешеходном мосту в Киеве заменят на «супербронированное стекло» - фото

Информатор

Бронированное стекло защитят еще одни слоем бронированного стекла

На пешеходном мосту возле Владимирской горки в Киеве защитную стеклянную пленку заменят на слой закаленного стекла.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Стекло безопасное. Но, из-за проблем со сменной защитной стекло-пленкой, которая страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, ее решили заменить еще одним слоем толстого супербронированного стекла. И уже лучшие специалисты, в том числе и иностранные, готовятся к реализации этой работы. Стекло на мосту останется», — заявил городской глава.

По словам Кличко, царапины на бронированном стекле будут убирать путем полировки.

Ожидается, что работы на стеклянных участках моста завершат через несколько недель.

«Объект — действительно уникальный, такого в Украине еще не делали. И некоторые технологии, в частности со стеклом, мы применили впервые, поэтому, уже на практике, понимаем, что надо несколько усовершенствовать. И работаем над этим», — пояснил Кличко.

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В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку

Напомним, ко Дню Киева в украинской столице открыли новый пешеходно-велосипедный мост, соединивший Владимирскую горку и Арку Дружбы народов. В первые дни открытия на мосту находились от 8 до 15 тысяч посетителей.

На следующий день после открытия поверхность его стеклянного пола покрылась мелкими трещинами. Была повреждена верхняя стеклянная пленка, которая защищает бронированное стекло.

Мэр города Виталий Кличко назвал основной версией повреждения вандализм. При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах покрытия, треснул еще один элемент стеклянного покрытия. Для проверки участок со стеклянной поверхностью огородили.

Теги:   Виталий Кличко Киев

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