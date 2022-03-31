Пытался спасти людей. В Черниговской области погиб муж нардепа Стефанишиной

31 марта, 11:52
Цей матеріал також доступний українською
Ольга Стефанишина (Фото:Ольга Стефанишина/Facebook)

Ольга Стефанишина (Фото:Ольга Стефанишина/Facebook)

Народный депутат Ольга Стефанишина сообщила, что ее муж погиб в Черниговской области в результате попадания российского снаряда.

Война России против Украины — главные события 31 марта

«Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми не на связи. Мне очень больно. С*ка война», — написала она.

Видео дня
Читайте также:
Мирные переговоры с РФ: аналитики считают, что Путин пытается выиграть время для перегруппировки сил перед новым ударом — NYT
https://www.facebook.com/olga.stefanishina/posts/5632366206791968
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Черниговская область Ольга Стефанишина Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X