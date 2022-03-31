Пытался спасти людей. В Черниговской области погиб муж нардепа Стефанишиной
Ольга Стефанишина (Фото:Ольга Стефанишина/Facebook)
Народный депутат Ольга Стефанишина сообщила, что ее муж погиб в Черниговской области в результате попадания российского снаряда.
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«Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми не на связи. Мне очень больно. С*ка война», — написала она.
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