«НАТО выглядит ближе». Украина будет готова к членству в ЕС через два года — Стефанишина 5 сентября, 18:02 Ольга Стефанишина (Фото:Александр Медведев, НВ)

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что Украина будет готова к членству в Евросоюзе в ближайшие два года, а в НАТО — раньше.

Об этом Стефанишина сообщила в интервью Голосу Америки.

Комментируя слова президента Европейского совета Шарля Мишеля о необходимости приготовить ЕС к расширению до 2030 года, Стефанишина отметила, что это не означает необходимость ждать семь лет на возможность вступления Украины в ЕС.

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По ее словам, Украина сможет провести эффективные переговоры,

выполнить все обязательства, связанные с имплементацией европейских стандартов, а также создать условия для восстановления украинской экономики, которые позволят стране стать конкурентоспособным членом Евросоюза.

Стефанишина подчеркнула, что все эти процессы произойдут до 2030 года, однако Украина будет готова раньше.

«Мы будем готовы к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения», — отметила она.

Министр добавила, что членство в НАТО, куда Украина также подала заявку на вступление, может выглядеть ближе.

Она считает, что на саммите НАТО в Вильнюсе политическое решение о вступлении Украины в Альянс было принято и подтверждено.

«Я думаю, что в НАТО мы сможем вступить быстрее, потому что мы ожидаем победы, завершения войны и одна из самых сильных, самых мощных и самых известных армий мира точно будет самым большим гарантом безопасности Европы и всего европейского пространства», — подытожила Стефанишина.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находясь во Франции, заявил, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2023 года.

8 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных им в выводах по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.

22 июня еврокомиссар Оливер Вархеи заявил, что Украина выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС, а остальные рекомендации еще находятся на стадии реализации.