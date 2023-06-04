Полны решимости продолжать борьбу. Стефанчук встретился с защитниками Азовстали в Турции 4 июня, 12:02 Стефанчук с защитниками Азовстали (Фото:ВР Украины/Telegram)

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с освобожденными из российского плена защитниками Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

«По просьбе президента Украины Владимира Зеленского, встретился в Турции с Героями, с военными защитниками «Азовстали», — отметил Стефанчук.

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Отмечается, что в Турции он встретился с командиром Азова Денисом Прокопенко (Редис), его заместителем Святославом Паламаром (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Волынским (Волына), нацгвардейцами Олегом Хоменко и Денисом Шлегой.

Спикер ВР добавил, что все украинские защитники «полны решимости продолжать борьбу и стремятся вернуться домой».

Жена главы бригады Дениса (Редиса) Прокопенко Екатерина Прокопенко сообщала, что руководящий состав мариупольского отряда Национальной гвардии Украины Азов находится на закрытом режимном объекте в Турции.

Защитники Мариуполя, которые после двух месяцев городских боев с превосходящими во много раз силами российских оккупантов, оказались в окружении на территории завода Азовсталь с ограниченным запасом лекарств, еды, питьевой воды и боеприпасов, в середине мая 2022 года вынуждены были покинуть территорию завода и сдаться в плен.

16 мая 2022 года командиры подразделений, находящихся на Азовстали получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

В течение нескольких дней украинские защитники покинули территорию Азовстали. Эвакуация происходила при посредничестве Международного комитета Красного Креста, который записывал личные данные украинских военных, и ООН. Украинских военных доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска, а также на территорию колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было.

Президент Владимир Зеленский 6 июня 2022 года заявил, что в российском плену находятся более 2500 защитников Мариуполя. Как писала Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников.

21 сентября 2022 года Украина провела один из самых масштабных обменов пленными с начала вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, были 188 защитников Мариуполя, включая командиров гарнизона Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали казнью.