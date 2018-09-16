Украинский стартап превратился в восходящую звезду мирового рынка высоких технологий

$110 млн, полученные от инвесторов, Grammarly потратила на привлечение сотрудников и обустройство офисов (на фото - офис компании в Киеве)

Из скромного редактора англоязычных текстов украинский стартап Grammarly превратился в восходящую звезду мирового рынка высоких технологий, пишет журнал Новое Время.

В мае 2017 года детище украинца Максима Литвина привлекло от венчурных фондов $ 110 млн. После этого об украинском стартапе заговорил весь мировой технологический рынок.

Главный продукт

Ключевой продукт Grammarly - редактор, улучшающий качество написанного его пользователем англоязычного текста. Первая его версия вышла в 2011‑м, а позже появились приложения для различных интернет-браузеров - Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer.

Редактор Grammarly прост в использовании и помогает не просто перевести любой текст на английский, а сделать это с учетом того, к кому и зачем обращается его автор.

Пользователь подгружает текст и выбирает параметры редактирования: нужно впечатлить адресата, убедить его или просто проинформировать о чем‑либо. Затем автор материала задает еще и уровень эмоциональности текста. В итоге редактор “высказывает” свои замечания.

Динамика роста пользователей Grammarly говорит о том, что Google и Microsoft так и не сделали нормальный сервис проверки правописания

Базовую версию программы компания предоставляет клиентам бесплатно. А все ее продвинутые возможности доступны по подписке, которая стоит $ 140 в год.

Продукт, созданный украинцами, собрал огромную армию пользователей. В списке корпоративных клиентов Grammarly - технологический гигант Microsoft и Университет штата Аризона. Но ключевые потребители - это обычные люди.

И если в 2015‑м сервисом пользовались 1 млн ежедневных юзеров, то по состоянию на 2018‑й таковых стало 15 млн.

“Динамика роста пользователей Grammarly говорит о том, что Google и Microsoft так и не сделали нормальный сервис проверки правописания, - комментирует Тимур Ворона, редактор издания о бизнесе и технологиях MC Today, - А еще о том, что в англоязычных странах становится больше иммигрантов, которые толком не знают языка”.

Сотрудники как ключевой актив

Две трети из 150 сотрудников Grammarly трудятся в Киеве - офис находится на 14‑м этаже столичного бизнес-центра Гулливер. Деньги инвесторов пошли на обу­стройство и наполнение сотрудниками офисов в Киеве, Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Подобное внимание к персоналу для Grammarly выглядит логичным: именно разработчики - ее ключевой актив. Компания практически не имеет компьютерного “железа” на своем балансе, арендуя процессинговые мощности на рынке.

Анатолий Висикерский: Мы сотрудничаем с Украинским католическим университетом, который готовит специалистов по профилям, которые нам нужны / Фото: Александр Медведев / НВ

Украинские учебные заведения практически не выпускают специалистов по компьютерной лингвистике. Поэтому Grammarly практикует программы партнерства с отечественными вузами. “Мы сотрудничаем с Украинским католическим университетом, который готовит специалистов по профилям, которые нам нужны”, - рассказывает Анатолий Висикерский, операционный менеджер.

Но найти и подготовить “под себя” студентов - полдела. Дальше их надо как‑то удержать. Ведь за сотрудников Grammarly конкурирует фактически со всем высокотехнологическим бизнесом планеты, в частности с такими гигантами, как Google и Facebook.

Для интровертов предусмотрены отдельные рабочие места, где они могут скрыться от внешнего мира

“Подобную гонку вооружений сложно выиграть у гигантов, - признается Литвин, - Мы даем то, что гиганты дать не могут: у нас программист может существенно повлиять на траекторию развития компании”.

Кроме того, в киевском офисе его сотрудники могут не только работать, но и заниматься йогой, слушать выступления приглашенных лекторов на темы искусственного интеллекта и машинного обучения. Для интровертов предусмотрены отдельные рабочие места, где они могут скрыться от внешнего мира.

А еще в Grammarly особое отношение к релокейту - переезду сотрудников из Украины в США. Многие отечественные программисты хотели бы поработать в Кремниевой долине, однако компания пытается как можно больше людей удержать в Киеве.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №33 от 13 сентября 2018 года