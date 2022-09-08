«Прогнозирование сценариев войны». Что хотели сказать в общей статье Залужный и Забродский украинцам, Западу и России. Интервью с Рахманиным 8 сентября, 21:26 Эксклюзив НВ Валерий Залужный и Михаил Забродский (Фото:Коллаж НВ / www.zsu.gov.ua / Петр Порошенко / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Михаил Забродский опубликовали объемный материал относительно того, как может развиваться война с Россией под названием Перспективы обеспечения военной кампании 2023: украинский взгляд.

О чем хотели сказать этим текстом два генерала, а также кому, в интервью Радио НВ объяснил Сергей Рахманин, народный депутат фракции Голос, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

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— То, что Залужный и Забродский опубликовали план действий публично, усиливает его влияние на наших партнеров, понимающих потребность в существенном усилении возможностей Украины и военной помощи?

— Я бы несколько скорректировал вопрос: повлияет ли это не только на наших западных партнеров, а на наше общество? Читателями этого текста должны быть не только наши зарубежные партнеры, но и граждане Украины. Два опытных генерала, два человека, очень хорошо знающие, о чем они пишут, говорят, наконец-то назвали вещи своими именами.

Не сравниваю свою скромную персону с опытом Залужного или Забродского, но это то, о чем я говорил: у нас завышенные ожидания, шапкозакидательские настроения, которые, к большому сожалению, присутствуют не только в телеграм-каналах, но и в телеэфирах. Они создают несколько искаженное представление о том, как идет эта война и когда она завершится.

[В материале генералов] есть абсолютно логическое безэмоциональное, без истерик, но и без лишнего пафоса наведение фактов и прогнозирование сценариев войны, в зависимости от того, какой будет помощь Украине в первую очередь.

Относительно наших западных партнеров. Думаю, что они в основном проинформированы о том, что нам нужно, потому что ни одна из тех позиций, которые подчеркивают Валерий Федорович и Михаил Витальевич, не нова для любого премьера, президента или министра обороны ни одной из тех стран, которые оказывают нам помощь. Думаю, что теперь, когда эти тезисы, предложения приобрели достаточно громкий резонанс, возможности у наших политиков, дипломатов, которые постоянно подчеркивают, что Украине нужна дальнобойная артиллерия, современные оперативно-тактические ракетные комплексы, современная авиация, боекомплект в количестве, чтобы хотя бы создавала паритет с Российской Федерацией, появится возможность акцентировать на этих требованиях гораздо больше.

Даже если кому-то придет в голову говорить о том, что мы раскрываем планы перед врагом, я думаю, что враг прекрасно информирован о положении вещей в наших силах обороны, потому что у него тоже работает разведка. Он прекрасно понимает, что наши успехи — не тактические и не оперативные, а стратегические — зависят от того, насколько быстрой, эффективной и массовой будет помощь в оружии и вооружениях.

— Мне кажется, один из центральных тезисов статьи — это то, что пока Крым будет оставаться под оккупацией, даже мечтать не стоит о завершении войны. Возможно, здесь присутствует и политический, и военный компонент, чтобы наши партнеры на разных уровнях, пытаясь искать какие-то механизмы остановки этой войны, даже не предлагали вариант потери оккупированных территорий. Как вы к этому отнеслись?

— И Залужный, и Забродский, как опытные военные, люди со стратегическим видением, прежде всего, выходили не как политики с определенными мнениями, а как военные. Я бы несколько иначе комментировал, что они написали.

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