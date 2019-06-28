Владимир Фесенко
Зеленский и олигархи. Что изменится?
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Статус зарубежного украинца получили 200 человек из 26 стран мира

Вчера, 15:28
791
Цей матеріал також доступний українською

МИД

Заседание Национальной комиссии по иностранным украинцам

В четверг, 27 июнь, в ходе 42-го заседания Национальной комиссии по вопросам зарубежных украинцев статус зарубежного украинца предоставлено иностранцам украинского происхождения из 26 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В частности статус получили лица из Уругвая, Кувейта, Туниса, Алжира, РФ, Бразилии, Канады, Латвии, Казахстана, Кубы, ФРГ.

Членами Национальной комиссии во время заседания продолжено обсуждение внесении изменений в Закон Украины О зарубежных украинцах. Предложенные изменения должны быть включены в новый проект Закона.

Читайте также:
 Нас 65 мільйонів. Зеленський заявив про готовність надати громадянство всім українцям на планеті

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Украинские паспорта получат 14 человек.

Теги:   Украинцы МИД Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Политика

Вчера, 20:25

img
Зеленский наградил Тымчука орденом За мужество
Геополитика

Сегодня, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии
Геополитика

Сегодня, 12:12

img
США прекращают блокаду Huawei — Трамп

ТОП 3

События

Сегодня, 04:40

img
В одном из ресторанов Киева произошла массовая драка со стрельбой
9720
События

Вчера, 05:24

img
Что происходит в Станице Луганской с началом отхода войск?
7498
События

Сегодня, 01:43

img
В Одесской области в результате пожара в рекреационной зоне сгорела база отдыха
5588

Новости Одессы

img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)
img
На Балковской в лотомаркет швырнули дымовую шашку (фото)