Статус зарубежного украинца получили 200 человек из 26 стран мира Вчера, 15:28 791 Цей матеріал також доступний українською МИД Заседание Национальной комиссии по иностранным украинцам МИД

В четверг, 27 июнь, в ходе 42-го заседания Национальной комиссии по вопросам зарубежных украинцев статус зарубежного украинца предоставлено иностранцам украинского происхождения из 26 стран мира.



Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В частности статус получили лица из Уругвая, Кувейта, Туниса, Алжира, РФ, Бразилии, Канады, Латвии, Казахстана, Кубы, ФРГ.

Членами Национальной комиссии во время заседания продолжено обсуждение внесении изменений в Закон Украины О зарубежных украинцах. Предложенные изменения должны быть включены в новый проект Закона.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Украинские паспорта получат 14 человек.

