Статус зарубежного украинца получили 200 человек из 26 стран мира
В четверг, 27 июнь, в ходе 42-го заседания Национальной комиссии по вопросам зарубежных украинцев статус зарубежного украинца предоставлено иностранцам украинского происхождения из 26 стран мира.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В частности статус получили лица из Уругвая, Кувейта, Туниса, Алжира, РФ, Бразилии, Канады, Латвии, Казахстана, Кубы, ФРГ.
Членами Национальной комиссии во время заседания продолжено обсуждение внесении изменений в Закон Украины О зарубежных украинцах. Предложенные изменения должны быть включены в новый проект Закона.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Украинские паспорта получат 14 человек.