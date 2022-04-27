И что она дает. Как получить справку внутри перемещенного лица — инфографика 27 апреля, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Переселенцы (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

Из-за войны, которую Россия начала на территории Украины, миллионы людей вынужденно покинули свои дома в пользу более безопасных мест. Они могут получить статус внутренне перемещённого лица.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Согласно исследованию Международной организации по миграции 11,2 млн человек в Украине были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Из них более 7 млн — внутренние переселенцы.

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Кто может получить справку внутри перемещенного лица

Граждане и гражданки Украины, которые переехали из Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева.

Справка внутри перемещенного лица (справку ВПЛ) можно получить даже если человек перемещается в пределах одной области, то есть из той части, где идут активные боевые действия в другую территориальную общину, где безопасно.

Куда следует обратиться для получения справки

Центры предоставления административных услуг ( ЦНАПы)

ЦНАПы) Исполнительные органы местного совета ( в том числе старосты)

в том числе старосты) Департамент социальной защиты населения местной государственной администрации

Портал и мобильное приложение Дія

Какие документы подготовить

Документ, удостоверяющий личность ( паспорт)

паспорт) Индивидуальный налоговый номер ( РНОКПП)

РНОКПП) Свидетельство о рождении ( для ребенка)

На месте нужно заполнить заявление: указать персональные данные, последнее место жительства/регистрации и фактическое место жительства, а также номер банковского счета (єПідтримка, или для социальных выплат) по стандартам IBAN.

Что дает регистрация человека как внутреннего переселенца

Официальную социальную помощь от государства, которая в настоящее время составляет для ВПЛ ежемесячно 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка и человека с инвалидностью. Кроме того, для ВПЛ упрощается процедура получения пенсий и других социальных выплат, которые человек получал раньше. С мая правительством предусмотрены изменения. Повышается шанс получить хорошую работу, поскольку государство будет выплачивать работодателям компенсацию в размере 6500 грн за каждого трудоустроенного ВПЛ, а люди, бесплатно приютившие в своей квартире переселенцев, смогут получать ежемесячную компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 450 грн на человека. Государство и местные власти будут понимать истинную ситуацию с количеством переселенцев в каждом регионе, их «социальный портрет» и иметь возможность в полном объеме реагировать на потребности ВПЛ в каждой территориальной общине. Информация о количестве ВПЛ в Украине является важным элементом внешней политики государства, в частности, при запросе международной гуманитарной помощи, доказательства преступных деяний в международных судебных органах, переговорах с другими государствами.

Процедура получения справки ВПЛ / Инфографика: Благотворительный фонд ССС

Инфографику создал благотворительный фонд ССС в сотрудничестве с Министерством Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



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