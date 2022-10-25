Участник боевых действий 2022 года. Кто имеет право получить статус и какие документы нужны по процедуре 25 октября, 15:44 Кто может получить статус участника боевых действий в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине урегулировали процедуру получения и потери статуса участника боевых действий .

Правительство Украины постановлением от 21 октября 2022 № 1193 внесло изменения в Постановление Кабинета Министров от 20 августа 2014 г. № 413 Об утверждении Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий, добавив в список лиц, имеющих право получить статус участника боевых действий.

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После внесения изменений на статус УБД имеют право военные ТРО, а также было расширено понятие участвовавших в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Кто имеет право на статус участника боевых действий

Изменениями в постановление добавлены те, кто встал на защиту нашего государства с 24 февраля 2022 года и военнослужащих ТРО.

Соответственно право на статус участника боевых действий имеют военнослужащие резервисты, военнообязанные, добровольцы:

Вооруженных сил;

ТРО;

Национальной гвардии;

СБУ;

Службы внешней разведки;

Госпогранслужбы;

Госспецтрансслужбы;

Военнослужащие военных прокуратур;

Лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;

Полицейские;

Лица рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

Сотрудники Службы судебной охраны, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий обеспечение национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Основания для получения статуса участника боевых действий

Статус УБД будет предоставляться лицам при выполнении ими лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и заведения боевых (служебных) задач, проведение разведывательных мероприятий, в том числе получивших ранения, контузии, увечья.

" При этом Постановление не предусматривает требований по количеству дней выполнения боевых задач, проведению разведывательных мероприятий", ― сообщает адвокат Роман Лихачев

Документы для получения статуса участника боевых действий

Лица, получающие статус УБД, должны получить и обязаны подать как минимум один из документов, доказывающих участие в боевых действиях:

выписки ( копии) боевых донесений;

копии) боевых донесений; журналов боевых действий ( оперативных задач, ведение оперативной обстановки);

оперативных задач, ведение оперативной обстановки); вахтенных журналов;

полетных листов;

материалов специальных ( служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

«По собственному желанию они могут добавлять другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения ими лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и заведения боевых (служебных) задач», ― добавляет юрист.

Для получения лицами, участвовавшими в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, статуса УБД командиры (начальники) воинских частей (органов, подразделений) или другие руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны в течение месяца со дня участия в исполнении боевых (служебных) задач, в проведении разведывательных мероприятий, получении ранения, контузии, увечья, подать на рассмотрение комиссии, образованной государственным органом, в ведении которых находились воинские части (Органы, подразделения), учреждения и учреждения, в составе которых проходили службу лица, справки по установленной форме новым приложением к постановлению КМУ № 413.

Справку и все перечисленные документы лица, претендующего на статус участника боевых действий, передают на рассмотрение комиссии командиры. (начальники) воинских частей (органов, подразделений) или другие руководители предприятий, учреждений и организаций.