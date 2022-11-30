Статус участника боевых действий. Как изменятся правила получения статуса УБД с 1 декабря с 2022 года 30 ноября, 14:02 Статус УБК — как получить статус участника боевых действий с 1 декабря (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с 1 декабря начинают работать Комиссии, принимающие решение предоставления статуса УБД. Рассказываем, какие изменения начали действовать с декабря 2022 года.

С 1 декабря 2022 года приступают к работе Комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий. Их работу регулируют Положение о комиссиях Министерства обороны Украины по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, участниками войны и разрешении спорных вопросов по зачислению отдельных периодов службы в выслугу лет и Инструкции о порядке выдачи в Министерстве обороны Украины удостоверений участника боевых действий, нагрудных знаков Ветеран войны — участник боевых действий и писем талонов на право получения ветеранами войны проездных билетов с 50-процентной скидкой их стоимости. Их деятельность закрепило Министерство обороны Украины 10 ноября Приказом №369.

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Кто имеет право обратиться за получением статуса участника боевых действий

Изменения касаются защитников и защитниц, которые вступили в строй с 24 февраля 2022 года. Право на статус участника боевых действий имеют военнослужащие резервисты, военнообязанные, добровольцы:

Вооруженных сил;

ТРО;

Национальной гвардии;

СБУ;

Службы внешней разведки;

Госпогранслужбы;

Госспецтрансслужбы;

Военнослужащие военных прокуратур;

Лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;

Полицейские;

Лица рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

Сотрудникам Службы судебной охраны, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий обеспечение национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Адвокат Наталья Лисова сообщает, что обратиться в Комиссию и предоставить необходимый пакет документов имеют право:

командир ( начальник) воинской части;

начальник) воинской части; лично военнослужащий;

лицо, уволенное с военной службы.

Документы для рассмотрения комиссиями должны приготовить соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров) или подразделения социального обеспечения территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Или лично заявитель.

Получение статуса участника боевых действий - список документов

На рассмотрение комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий документы подает командир по подчиненности.

Среди документов обязательные:

справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

документ или документы, подтверждающие участие личности в мероприятиях;

если есть другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лицом лично или в составе воинской части ( органа, подразделения), учреждения и заведения боевых ( служебных) задач;

органа, подразделения), учреждения и заведения боевых служебных) задач; материалы специальных ( служебных) расследований по факту попадания в плен или в заложники – для лиц, находившихся в плену или в заложниках;

служебных) расследований по факту попадания в плен или в заложники – для лиц, находившихся в плену или в заложниках; согласие на сбор и обработку персональных данных;

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.

Что может подтвердить участие личности в боевых действиях:

выписки (копии) боевых донесений;выписки (копии) из журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки);

выписки (копии) из вахтенных журналов;

выпискиполетных листов;

копии материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий;

Что может подтвердить факт выполнения боевых задач:

копии рапортов командиров подразделений ( групп), экипажей кораблей ( катеров, судов обеспечения, самолетов, вертолетов) о выполнении боевых ( служебных) задач ( уничтожение, захват техники или живой силы противника);

групп), экипажей кораблей катеров, судов обеспечения, самолетов, вертолетов) о выполнении боевых служебных) задач уничтожение, захват техники или живой силы противника); выдержки из приказов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командиров ( начальников) органов военного управления, воинских частей ( органов, подразделений), учреждений и учреждений, Командующего объединенных сил, командующих группировок войск, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии ( выбытии) к ( с) районов выполнения боевых ( служебных) задач;

начальников) органов военного управления, воинских частей органов, подразделений), учреждений и учреждений, Командующего объединенных сил, командующих группировок войск, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии выбытии) к с) районов выполнения боевых служебных) задач; выдержки из приказов ( по строевой части) командиров ( начальников) органов военного управления, воинских частей ( органов, подразделений), учреждений и учреждений группировок о прибытии ( выбытие) к ( с) районов выполнения боевых ( служебных) задач;

по строевой части) командиров начальников) органов военного управления, воинских частей органов, подразделений), учреждений и учреждений группировок о прибытии выбытие) к с) районов выполнения боевых служебных) задач; документы о направлении в командировку в ( с) районов выполнения боевых ( служебных) задач и другие;

Как лично подать документы на получение статуса УБД

Если военный сам хочет начать оформление статуса УБД, он подает на имя командира (начальника) воинской части (органа, подразделения) рапорт о предоставлении ему комплекта документов, которые служат основанием для предоставления ему статуса участника боевых действий.

Командир (начальник) воинской части (органа, подразделения), через соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров) организует оформление и выдачу военнослужащему документов, необходимых для подачи заявления.

Список документов отличается тем, что лицо должно также предоставить личные данные:

заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины с данными о фамилии, имени и отчестве, выдаче паспорта, месте жительства;

документ о присвоении идентификационного номера или лицевой и обратной стороне паспорта гражданина Украины в форме карты;

документ, подтверждающий место жительства.

В таком случае комиссия в течение месяца рассматривает случай и разъясняет военному относительно дальнейших действий.

Подача документов на получение статуса УБД через военкомат ( ТЦК)

Лицо, освобожденное от военной службы, может одать документы через ТЦК и СП. Для этого необходимо обратиться в орган по месту жительства и представить рассмотрение ее документов на комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий. Кроме того, в ТЦК представляется постоянный список документов вместе с заверенными копиями страниц паспорта гражданина Украины, документа о присвоении идентификационного номера или лицевая и оборотная сторона паспорта гражданина Украины в форме карточки и документа, подтверждающего место жительства.

Работники ТЦК проверяют достоверность документов, предоставленных лицом и при необходимости делают запросы в в/ч или запрашивают дополнительные документы. Сколько это может занять время – неизвестно.

После оформления необходимого комплекта документов направляют его на рассмотрение соответствующей комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий. Комиссии в течение месяца обязаны вынести решение и направить ответ в ТЦК.

Как работают Комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий

Продолжительность рассмотрения каждого частного случая должна длиться не более месяца, затем Комиссия направляет ответ на обращение.

Комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий обязаны:

после получения ходатайства командира ( начальника) воинской части ( органа, подразделения) с документами, зарегистрировать их в специальной книге учета;

начальника) воинской части органа, подразделения) с документами, зарегистрировать их в специальной книге учета; в месячный срок со дня получения ходатайства рассмотреть его и доказать принятое комиссией решение соответствующего командира воинской части;

через соответствующие подразделения служб персонала ( кадровых центров), которые отвечают за организацию работы комиссий, организуют работу по выдаче удостоверений участников боевых действий через соответствующую воинскую часть.

Командир (начальник) воинской части (органа, подразделения) организует выдачу полученных удостоверений участников боевых действий лично военнослужащим, о чем информирует соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров), отвечающих за организацию работы комиссий.

Что делать, если командир воинской части не предоставил документы о предоставлении статуса УБД

В случае неподачи командиром в/ч документов, лицо может самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию. Все необходимые документы направляются заказным письмом с уведомлением или подаются лично или через ТЦК.

Если у лица отсутствуют документы для подтверждения статуса участника УБД, то необходимо обратиться с рапортом к командиру воинской части.

В рапорте необходимо отметить, что для получения статуса участника боевых действий лицо просит предоставить необходимые документы.