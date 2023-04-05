Пошаговая инструкция. Можно ли возобновить удостоверение УБД в Украине во время войны 5 апреля, 16:31 УБД 2023 в Украине — как восстановить удостоверение — список документов и куда обращаться (Фото:30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского)

Военные вправе оформить удостоверение участника боевых действий в Украине. После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 законодательство по получению удостоверения УБД было усовершенствовано. Также предусмотрена процедура, как можно восстановить утраченное удостоверение УБД во время военного положения.

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Эксперты Military Media Center сообщили, какие документы нужны для восстановления удостоверения УБД, и куда и как нужно обращаться, чтобы сделать все по закону и вовремя.

Как сообщили эксперты, такая возможность доступна тем Защитникам и Защитницам, которые получали статус УБД согласно решению межведомственной комиссии, созданной Минветеранов

Для восстановления документа не обязательно ходить обязательно в Минветеранов — возможна отправка документов по электронной и Укрпочте.

Как восстановить удостоверение УБД — список документов

Для восстановления документов необходимо собрать минимальный пакет документов, доказывающих право на получение УБД и позволяющих восстановить удостоверение:

заявление о замене испорченного/утраченного удостоверения с уточнением причин утраты. Обязательно в заявлении следует указывать номер мобильного телефона;

в случае потери удостоверения ( по возможности) ― объявление в газету о потере документа с указанием фамилии, имени, отчества, что на нем указаны;

по возможности) ― объявление в газету о потере документа с указанием фамилии, имени, отчества, что на нем указаны; в случае повреждения удостоверения — испорченное удостоверение;

копия утраченного удостоверения ( при наличии) или указание номера, серии удостоверения и даты выдачи;

при наличии) или указание номера, серии удостоверения и даты выдачи; копии страниц паспорта ( 1,2 и 11,12), копии справки о присвоении идентификационного номера;

1,2 и 11,12), копии справки о присвоении идентификационного номера; Фотографии размером 3Х4 ― 2 шт.

После того как удалось собрать необходимые документы и написать заявление, пакет необходимо отправить на электронную и физическую почту:

в электронном виде документы направляются Минветеранов — dpi@mva.gov.ua, а фотокарты — по почте Укрпочта по адресу Минветеранов: г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001.

Кроме того, необходимо собрать соответствующий пакет документов и отправить на почту Министерству по делам ветеранов Украины.

Кто имеет право обратиться за получением статуса участника боевых действий

Постановление Кабмина № 413 предусматривает, кто имеет право на статус УБД в Украине: В частности, в 2023 году право на статус участника боевых действий получили военнослужащие резервисты, военнообязанные, добровольцы:

ВСУ;

Службы внешней разведки;

Госспецтрансслужбы;

ТРО;

Госспецтрансслужбы;

Национальная гвардия;

военных прокуратур;

СБУ;

рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;

сотрудники Службы судебной охраны, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечение национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.