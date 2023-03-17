Статус участника боевых действий 2023. Как получить УБД, куда обращаться и какие документы необходимы для Комиссии — Кабмин 17 марта, 15:11 Статус участника боевых действий (Фото:palinchak/depositphotos)

С целью приспособления Законов Украины к реалиям и началу полномасштабной войны, Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 2022 г. № 1193 были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 г. № 413, относительно получения статуса УБД,

Кто имеет право на получение статуса участника боевых действий

Согласно Указу Президента Украины от 17 февраля 2016 г. № 53/2016 было установлено отличие Президента Украины За участие в антитеррористической операции. Теперь граждане Украины могут получить статус участника боевых действий. УБД могут стать военнослужащие ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки, Госспецтрансслужбы и Военной прокуратуры Украины. На этот статус также могут быть представлены лица рядового и начальствующего состава подразделений Министерства внутренних дел, Госспецсвязи, Государственной фискальной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, которые находились в составе добровольческих формирований.

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Как получить статус участника боевых действий

В комиссию для получения статуса участника боевых действий вправе обратиться:

командир ( начальник) воинской части;

начальник) воинской части; лично военнослужащий;

лицо, уволенное с военной службы.

Документы, подаваемые на рассмотрение Комиссий, готовят соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров) или подразделения социального обеспечения территориальных центров комплектования и социальной поддержки или лично заявитель. Комиссия принимает решение о предоставлении статуса УБД в течение одного месяца со дня поступления документов.

Для получения указанного знака отличия необходимо обратиться в управление кадрового менеджмента Администрации Государственной пограничной службы Украины по адресу: 01601, г. Киев, ул. Владимирская, 30.

Список обязательных документов, необходимых для подачи на рассмотрение Комиссий по УБД

Основанием для предоставления лицу статуса участника боевых действий является наличие у военнослужащего Справки о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена новым приложением к Постановлению КМУ № 413 и одному из следующих документов:

выписка ( копии) боевых донесений,

копии) боевых донесений, выписка ( копии) журналов боевых действий ( оперативных задач, ведение оперативной обстановки),

копии) журналов боевых действий оперативных задач, ведение оперативной обстановки), выписка копии) вахтенных журналов, полетных листов,

копии) вахтенных журналов, полетных листов, выписка ( копии) материалов специальных ( служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

Дополнительными документами могут быть такие, как:

Справка об участии в АТО, утвержденного образца;

Выписка из приказа по строевой части о прибытии ( выбытии) к ( из) зоны проведения АТО/ООС;

выбытии) к из) зоны проведения АТО/ООС; Выдержки из приказов руководителя Антитеррористического центра при СБУ ( первый заместитель или заместитель руководителя Антитеррористического центра при СБУ) о привлечении к проведению АТО;

первый заместитель или заместитель руководителя Антитеррористического центра при СБУ) о привлечении к проведению АТО; Выписка из приказов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о привлечении в ООС;

Копия первой страницы паспорта гражданина Украины;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

Нотариально заверенные показания не менее двух свидетелей из числа участников АТО, которые вместе с таким лицом принимали участие в АТО, и получили статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны, в случае подтверждения факта взаимодействия указанных лиц с соответствующими военными формированиями.