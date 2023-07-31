Некоторые виды статусов. Три категории военных и их семьи смогут получить УБД и другие статусы автоматически 31 июля, 15:47 УБД — украинцы смогут получить автоматически три статуса в результате боевых действий (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине военные и их семьи испытывают трудности с оформлением соответствующих статусов в результате боевых действий, которые гарантируют выплаты и государственную помощь. Депутаты предлагают изменить закон, который это регулирует, так, чтобы статус предоставлялся автоматически после написания заявления.

Для получения соответствующего статуса после участия в защите Украины от российского вторжения, для получения помощи и выплат, военным и их семьям приходится собирать документы почти по всей стране и долго ждать. Часто получить документы из воинской части труднее всего — сначала надо найти ее адрес, найти командира в/ч и связаться с ним. В то же время военным прежде всего надо воевать, и оформление документов занимает много времени.

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Сроки согласования статусов также затягивается порой на месяцы, и украинцам приходится доносить какие-то документы или справки. В Верховной Раде предлагают упростить процесс для военных и их семей, которые выполняют долг перед страной и заслуживают уважения.

Как сообщил Социальной информационной платформе председатель подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко, некоторые категории военных и родственники военных смогут получить удостоверение об инвалидности, УБД и помощь автоматически.

Автоматическое предоставление УБД и семьям военным — изменения

Упрощение процедуры касается предоставления тьох статусов для военных и их семей:

статус участников боевых действий;

статус лиц с инвалидностью вследствие войны;

статус членов семей погибших/умерших защитников и защитниц для получения единовременной выплаты и денежного обеспечения в связи с потерей кормильца.

«Данные, которые касаются защитников и защитниц, могут быть закрыты. Законом предусматривается создание возможности подавать заявления для оформления статуса как в бумажном, так и в электронном виде», — заявил депутат.

По словам нардепа, в Украине статус УБД смогли получить восемь тысяч военнослужащих, хотя мобилизовано почти миллион.

Законопроект № 9141 уже принят в первом чтении за основу. В нем предусматривается изменение процедуры сбора документов для предоставления статусов.

«Законодательные изменения прежде всего будут касаться Минветеранов, военных и государственных администраций, которые имеют документы и на местах принимают решения. Центральные органы исполнительной власти, которые должны предоставлять эти статусы, будут истребовать необходимые документы у других государственных органов или определенных лиц, которые имеют нужную информацию», — рассказывает Анатолий Остапенко.

Ответ на запрос граждан или их представителей должны предоставлять в течение 30 суток с даты поступления.

Изменения вносятся в статьи 6,7 и 10 закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Следовательно, истребованием документов для предоставления соответствующего статуса будут заниматься по заявлению лица или его представителя:

структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций;

исполнительных органов городских, районных в городе (в случае их образования) советов;

Сейчас граждане Украины должны самостоятельно собирать все документы для получения соответствующих статусов в результате боевых действий.

Инвалидность вследствие боевых действий — список документов

Как сообщили юристы Василь Кисиль и партнеры, для получения статуса лица с инвалидностью вследствие боевых действий необходимы следующие документы:

заявление о предоставлении статуса лица с инвалидностью в произвольной форме. Скорее всего, собственный образец будет в месте подачи документов, но для удобства мы добавляем образец к этой инструкции;

справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о группе и причине инвалидности;

документы о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины;

если вы принимали участие в обороне Украины как член ДФТГ — дополнительно нужен контракт добровольца территориальной обороны;

фотография 3×4;

копии паспорта/ID-карты и идентификационного кода.

Статус УБД — список документов

Если военный находится на службе и воинская часть не подала его в списки на оформление УБД, необходимо подать на имя командира вашей воинской части рапорт с просьбой предоставления комплекта документов для предоставления статуса участника боевых действий. Он должен предоставить следующие документы:

справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обороны страны;

обязательно хотя бы один из следующих документов или их копий — чем больше, тем лучше:

выдержки из боевых донесений; выдержки из журналов боевых действий; выдержки из вахтенных журналов; копии полетных листов; копии материалов спецрасследований по получению ранений, контузий или увечий, если таковые были.

необязательно, но лучше подать:

Копии рапортов командиров подразделений о выполнении боевых задач ( уничтожение, захват техники или живой силы врага); Выдержки из приказов Генштаба, воинских частей, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии в районы выполнения боевых задач, или, соответственно, о выбытии из этих районов; Документы о направлении в командировку в зону выполнения боевых задач.

лица, которые находились в плену, также подают материалы спецрасследований по факту попадания в плен.

После получения всех возможных документов из перечисленных в кадровом центре подразделения необходимо узнать адрес комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании УБД. Для того, чтобы подать документы на получение статуса УБД, необходимо собрать остальные документы для подачи пакета в комиссию. На рассмотрение комиссии военные подают:

все документы, выданные им командиром об участии в боевых действиях;

рапорт о рассмотрении ваших документов комиссией;

согласие на сбор персональных данныхзаверенные (то есть с вашей подписью и надписью « согласно оригиналу») копии паспорта ( 1,2, 11 страницы) для печатных книжечек или копии ID-карты (с обеих сторон);

согласно оригиналу») копии паспорта 1,2, 11 страницы) для печатных книжечек или копии ID-карты (с обеих сторон); заверенная копия идентификационного номера;

два цветных фото 3×4 на матовой бумаге.

Что может подтвердить участие лица в боевых действиях:

выдержки (копии) боевых донесений;

выдержки (копии) из журналов боевых действий ( оперативных задач, ведения оперативной обстановки);

оперативных задач, ведения оперативной обстановки); выдержки (копии) из вахтенных журналов;

копии полетных листов;

копии материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий;

Что может подтвердить факт выполнения боевых задач:

копии рапортов командиров подразделений (групп), экипажей кораблей (катеров, судов обеспечения, самолетов, вертолетов) о выполнении боевых (служебных) задач (уничтожение, захват техники или живой силы противника);

выдержки из приказов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений, Командующего объединенных сил, командующих группировок войск, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач;

выдержки из приказов (по строевой части) командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач;

документы о направлении в командировку в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач и другие;

После изменений в закон, добровольцам участие в боевых действиях необходимо подтвердить такими документами:

свидетельство (заявление) не менее трех свидетелей (одним из которых является командир подразделения, в зоне ответственности которого находилось лицо или добровольческое формирование, в составе которого лицо принимало участие в осуществлении соответствующих мероприятий) о периоде непосредственного участия в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мероприятий;

лицам, получившим ранения, контузию, увечье, что сделало невозможным дальнейшее выполнение ими соответствующих задач (кроме случаев неосторожного обращения с оружием, самокалечения);

показания (заявление) не менее двух свидетелей, участвовавших в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мероприятий, о периоде непосредственного участия указанных лиц, в таких мероприятиях, а также медицинские документы, подтверждающие получение лицом ранения, контузии, увечья во время непосредственного участия в осуществлении таких мероприятий.

Или справкой от командира воинской части или подразделений, с которыми взаимодействовали добровольцы о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства из-за вторжения РФ.

Статус члена семьи погибшего ветерана войны — документы

Для получения статуса и, соответственно, удостоверения, необходимо обращаться по месту регистрации (прописке) в:

структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве госадминистраций;

исполнительных органах сельских, поселковых, городских, районных в городах ( в случае их образования) советов;

Для подачи на статус, необходимо подготовить заявление и список необходимых документов:

Заявление в произвольной форме; Заключение судебно-медицинской экспертизы — для членов семей погибших (умерших) гражданских лиц; Справка (выписка из приказа) руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил о добровольном обеспечении или добровольном привлечении к обеспечению проведения антитеррористической операции, осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях лица, погибшего (пропала без вести) или умерла — для членов погибших (умерших) волонтеров, указанных в пункте 2 статьи 10−1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты; Справка руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил о выполнении добровольческими формированиями задач АТО во взаимодействии с Вооруженными Силами, МВД, Национальной гвардией и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами во время пребывания непосредственно в районах АТО в период ее проведения ― для членов погибших (умерших) лиц из состава добровольческих формирований, не включенных в состав ВСУ и других военных формирований, указанных в пункте 4 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты; Справка руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил о выполнении добровольческим формированием, в состав которого входило умершее (погибшее) лицо, задач АТО во взаимодействии с Вооруженными Силами, МВД, Национальной гвардией или другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами во время пребывания непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения ― для членов погибших (умерших) лиц из состава добровольческих формирований, включенных в состав ВСУ и других военных формирований, указанных в пункте 3 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты; Справка МСЭК, подтверждающая наличие у умершего участника боевых действий и участника войны при жизни инвалидности от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам ― для жен (мужей) умерших участников боевых действий и участников войны, указанных в абзаце первом пункте 2 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Документы о непосредственном выполнении задач АТО в районах ее проведения (выписки из приказов, распоряжений, книг нарядов, материалов специальных/должностных расследований по фактам получения ранений), а также другие выданные государственными органами официальные документы, содержащие достаточные доказательства о непосредственном участии лица, которое умерло (погибло), во время выполнения задач антитеррористической операции в районах ее проведения, или письменные показания не менее двух свидетелей из числа лиц, которые вместе с таким лицом участвовали в антитеррористической операции и получили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны ― для членов погибших (умерших) лиц из состава добровольческих формирований, включенных в состав ВСУ и других военных формирований, указанных в пункте 3 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты; Документы о непосредственном привлечении погибшего (пропавшего без вести) или умершего к обеспечению проведения АТО/ООС и в период осуществления указанных мероприятий, о выполнении лицом мобилизационных задач (заказов) для участия в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, или направление (прибытие) в командировку для непосредственного участия в антитеррористической операции в районах ее проведения, обеспечение осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в районах и в период осуществления указанных мероприятий (выписки из приказов, распоряжений, командировочных удостоверений, книг нарядов, материалов специальных/служебных расследований по фактам получения ранений, документы, подтверждающие выполнение предприятием, учреждением и организацией мобилизационных задач (заказов), а также документы, являвшиеся основанием для принятия руководителем предприятия, учреждения и организации решения о направлении лица в такую командировку) ― для членов семей работников предприятий, учреждений и организаций, указанных в пункте 5 статьи 10-1 Закона Украины ветеранов войны, гарантии их социальной защиты; Документы о непосредственном участии лица, которое защищало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимало непосредственное участие в АТО/ООС, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины , и погибло (пропало без вести), умерло в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО/ООС, при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины ― для членов погибших (умерших) военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, полицейских и других правоохранительных и военных формирований, указанных в пункте 5 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (кроме членов семей лиц, входивших в состав добровольческого формирования территориального общества, и членов семей работников предприятий, учреждений и организаций); Документы о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, погибшего (пропавшего без вести), умершего в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины ― для членов семей лиц, входивших в состав добровольческого формирования территориального общества, указанных в пункте 5 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Ходатайство о предоставлении статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, руководителя добровольческого формирования, в состав которого входило лицо, которое погибло (пропало без вести) или умерло. К ходатайству прилагаются документы или письменные показания не менее двух свидетелей из числа лиц, которые вместе с таким лицом принимали участие в АТО и получили статус участника боевых действий, или лица с инвалидностью в результате войны, или участника войны в соответствии с Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, подтверждающие участие погибшего (пропавшего без вести), умершего, в АТО ― для членов погибших (умерших) лиц из состава добровольческих формирований, которые не были включены в состав ВСУ и других военных формирований, указанных в пункте 4 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Копия контракта добровольца территориальной обороны ― для членов семей лиц, входивших в состав добровольческого формирования территориального общества, указанных в пункте 5 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Копия договора о волонтерской деятельности (при наличии) или копия договора о предоставлении волонтерской помощи ― для членов погибших (умерших) волонтеров, указанных в пункте 2 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты; Удостоверение УБД или лица с инвалидностью в результате войны или участника войны ― для жен (мужчин), указанных в пункте 2 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Удостоверение УБД и документ, подтверждающий обучение по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования ― для детей умерших участников боевых действий, не достигших 23 лет, указанных в пункте 4 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Постановление штатной военно-врачебной комиссии соответствующего военного формирования ― для членов семей погибших (умерших) военнослужащих; Решение суда об установлении факта добровольного обеспечения или добровольного привлечения к обеспечению проведения АТО/ООС погибшего (пропавшего без вести) или умершего – при отсутствии документов (кроме свидетельства о смерти (копии) или сообщения о гибели лица и заключении судебно-медицинской экспертизы) ) ― для членов погибших (умерших) волонтеров, указанных в пункте 2 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты; Свидетельство о рождении ребенка (копия) ― для детей погибших (умерших); Свидетельство о рождении личности (копия) ― для родителей погибшего (умершего); Свидетельство о смерти (копия) или сообщение о гибели личности – для членов семей погибших (умерших); Свидетельство о браке (копия) ― для жен (мужей); Свидетельства командира (начальника) воинской части (органа, подразделения), руководителя добровольческого формирования, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО/ООС, заверенные печатью воинской части ― для членов погибших (умерших) волонтеров, указанных в пункте 2 статьи 10-1 Закона Украины О статусе ветеранов войны гарантиях их социальной защиты; Страницы паспортов с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации (копии) ― для совершеннолетних членов семей погибших (умерших);