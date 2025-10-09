Рада в первом чтении поддержала законопроект о поддержке пострадавших участников Революции Достоинства

Верховная Рада в четверг, 9 октября, приняла за основу законопроект о предоставлении правового статуса пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей Героев Небесной Сотни. Об этом в Telegram написала нардеп от Евросолидарности София Федина.

Как написала Федина, за проголосовали 229 нардепов. Согласно законопроекту, нардепы предлагают системно урегулировать вопрос предоставления статуса, льгот и социальных гарантий для трех категорий: людей, пострадавших во время событий Революции Достоинства, участников этих событий, которые получили инвалидность, и членов семей погибших Героев Небесной Сотни

Реклама

«Речь идет не о новой льготе, а о создании единого правового поля, чтобы у этих людей больше не было путаницы, разночтений или длительных процедур», — отметила нардеп.

Народный депутат Ирина Борзова объяснила, что законопроект открывает доступ к государственным льготам, компенсациям и программам поддержки. В частности, речь идет о бесплатном обучении для детей погибших героев, а также помощь с жильем и реабилитацией.

В карточке законопроекта говорится, что инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Как добавляется в пояснительной записке, сейчас правовой статус пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей погибших Героев Небесной Сотни определяется законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, принятым более 30 лет назад.

Поэтому предлагается осовременить законодательство о статусе ветеранов войны и участников Революции Достоинства. В частности из-за того, что закон № 3551 сейчас одинаково определяет льготы и гарантии для всех категорий — от участников боевых действий до лиц с инвалидностью вследствие войны или ликвидации аварии на ЧАЭС.