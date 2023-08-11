Три категории имеют право. Как получить удостоверение члена семьи без вести пропавшего — объяснение юристов 11 августа, 12:29 Какой список документов для получения статуса члена семьи пропавшего без вести (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Украине сотни тысяч военных защищают государство от российского вторжения. Государство не сообщает о количестве погибших, раненых или тех, кто считается пропавшим без вести. Семьи таких военных имеют право на особый статус и помощь от государства.

Военный может быть признан пропавшим без вести во время службы. Семьи без вести пропавших по закону имеют право на особый статус, выплаты и льготы от государства. Для получения соцпомощи необходимо оформить статус в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Юристы из ОО Юридическая сотня объясняют, как и кто может получить удостоверение члена семьи пропавшего без вести во время военного положения.

«Вопрос об удостоверениях для членов семьи без вести пропавшего военного, к сожалению, сейчас является актуальным. В связи с изменениями в законодательстве такое удостоверение необходимо для получения соответствующих льгот», — отметили они.

Удостоверение члена семьи без вести пропавшего — кто получает

Имеют право получить удостоверение:

родители;

жена или муж;

дети военнослужащих.

«Детям удостоверения выдаются после достижения 7-летнего возраста. Детям, не достигшим этого возраста, льготы предоставляются на основании справки, выдаваемой одному из членов семьи военнослужащего», — уточнили юристы.

Выдают такое удостоверение ТЦК после обращения членов семей пропавшего без вести.

Документы для получения удостоверения члена семьи пропавшего без вести

Для получения удостоверения необходимо обратиться в ТЦК, в котором военный стоит на учете дома. Необходимо обратиться с заявлением и собрать необходимые документы:

документ, подтверждающий факт пропажи без вести военнослужащего, выданный ТЦК (извещение);

паспорт члена семьи;

индивидуальный налоговый номер члена семьи;

документ, подтверждающий родственные связи.

«Если у вас для оформления удостоверения члена семьи без вести пропавшего военнослужащего требуют документы, не предусмотренные законодательством, требуйте письменный отказ, который потом можно обжаловать в вышестоящие органы или суд», — предупреждают специалисты.

Член семьи пропавшего без вести — льготы

Как сообщили юристы Василь Кисиль и партнеры, родственники безвестно отсутствующего бойца имеют право на ряд льгот. Кроме этого, члены семьи безвестно отсутствующего имеют право на оформление статуса члена семьи умершего Защитника/Защитницы.

Нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании бойца, также имеют право оформить пенсию в связи с потерей кормильца.

Выплаты за безвестно отсутствующего бойца — кто имеет право

Пока продолжается розыск военного, можно обратиться к командиру в/ч с заявлением о выплате денежного обеспечения безвестно отсутствующего бойца. На получение выплат имеют право:

жена (муж);

совершеннолетние дети или законные представители несовершеннолетних детей — в случае отсутствия;

иждивенцы или родители равными долями — если нет детей или их представителей.

Сумма выплат безвестно пропавшего воина — 100 тысяч гривен в месяц.