Три категории имеют право. Как получить удостоверение члена семьи без вести пропавшего — объяснение юристов
Какой список документов для получения статуса члена семьи пропавшего без вести (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
В Украине сотни тысяч военных защищают государство от российского вторжения. Государство не сообщает о количестве погибших, раненых или тех, кто считается пропавшим без вести. Семьи таких военных имеют право на особый статус и помощь от государства.
Военный может быть признан пропавшим без вести во время службы. Семьи без вести пропавших по закону имеют право на особый статус, выплаты и льготы от государства. Для получения соцпомощи необходимо оформить статус в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Юристы из ОО Юридическая сотня объясняют, как и кто может получить удостоверение члена семьи пропавшего без вести во время военного положения.
«Вопрос об удостоверениях для членов семьи без вести пропавшего военного, к сожалению, сейчас является актуальным. В связи с изменениями в законодательстве такое удостоверение необходимо для получения соответствующих льгот», — отметили они.
Удостоверение члена семьи без вести пропавшего — кто получает
Имеют право получить удостоверение:
- родители;
- жена или муж;
- дети военнослужащих.
«Детям удостоверения выдаются после достижения 7-летнего возраста. Детям, не достигшим этого возраста, льготы предоставляются на основании справки, выдаваемой одному из членов семьи военнослужащего», — уточнили юристы.
Выдают такое удостоверение ТЦК после обращения членов семей пропавшего без вести.
Документы для получения удостоверения члена семьи пропавшего без вести
Для получения удостоверения необходимо обратиться в ТЦК, в котором военный стоит на учете дома. Необходимо обратиться с заявлением и собрать необходимые документы:
- документ, подтверждающий факт пропажи без вести военнослужащего, выданный ТЦК (извещение);
- паспорт члена семьи;
- индивидуальный налоговый номер члена семьи;
- документ, подтверждающий родственные связи.
«Если у вас для оформления удостоверения члена семьи без вести пропавшего военнослужащего требуют документы, не предусмотренные законодательством, требуйте письменный отказ, который потом можно обжаловать в вышестоящие органы или суд», — предупреждают специалисты.
Член семьи пропавшего без вести — льготы
Как сообщили юристы Василь Кисиль и партнеры, родственники безвестно отсутствующего бойца имеют право на ряд льгот. Кроме этого, члены семьи безвестно отсутствующего имеют право на оформление статуса члена семьи умершего Защитника/Защитницы.
Нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании бойца, также имеют право оформить пенсию в связи с потерей кормильца.
Выплаты за безвестно отсутствующего бойца — кто имеет право
Пока продолжается розыск военного, можно обратиться к командиру в/ч с заявлением о выплате денежного обеспечения безвестно отсутствующего бойца. На получение выплат имеют право:
- жена (муж);
- совершеннолетние дети или законные представители несовершеннолетних детей — в случае отсутствия;
- иждивенцы или родители равными долями — если нет детей или их представителей.
Сумма выплат безвестно пропавшего воина — 100 тысяч гривен в месяц.
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