Внимание пользователей в интернете к войне в Украине снизилось в 22 раза — Axios

6 июня, 15:01
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Воины ВСУ на фронте (Фото:Генштаб ВСУ)

Воины ВСУ на фронте (Фото:Генштаб ВСУ)

Согласно данным платформы NewsWhip, следящей за статистикой просмотров и реакций в социальных сетях, за последние сто дней внимание пользователей к войне в Украине уменьшилось.

Об этом сообщает Американский новостной сайт Axios.

Отмечено, что 31 мая публикациями о войне в Украине интересовались 345 тысяч пользователей в мире, в феврале это количество превышало 15 миллионов.

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Количество текстов, посвященных борьбе украинцев, в международных онлайн-медиа также постепенно уменьшалось - с 520 тысяч статей в первую неделю полномасштабного вторжения до 70 тысяч в последние дни.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Война России против Украины

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