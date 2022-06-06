Внимание пользователей в интернете к войне в Украине снизилось в 22 раза — Axios
Воины ВСУ на фронте (Фото:Генштаб ВСУ)
Согласно данным платформы NewsWhip, следящей за статистикой просмотров и реакций в социальных сетях, за последние сто дней внимание пользователей к войне в Украине уменьшилось.
Об этом сообщает Американский новостной сайт Axios.
Отмечено, что 31 мая публикациями о войне в Украине интересовались 345 тысяч пользователей в мире, в феврале это количество превышало 15 миллионов.
Количество текстов, посвященных борьбе украинцев, в международных онлайн-медиа также постепенно уменьшалось - с 520 тысяч статей в первую неделю полномасштабного вторжения до 70 тысяч в последние дни.
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