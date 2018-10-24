Старые советские времена: Вакарчук заявил, что в Харькове ему внезапно решили не предоставлять помещение для выступления

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что университет Ярослава Мудрого в Харькове сначала согласился предоставить помещение для его встречи с юристами, но потом ректор передумал.

Об этом заявил сам Вакарчук.

"Мне это очень напоминает старые советские времена или время независимости, когда все делалось по указке сверху. Особенно странно получить такое объяснение от юристов и представителей университетов - независимых и свободных ячеек научной мысли. Нет ни прозрачности, ни четкости. Такое впечатление, что кто-то там сверху сказал - "нельзя", и ему ответили - "так и сделаем", - сказал Вакарчук.

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Вакарчук добавил, что у него на руках есть проект договора, который ректор подписал, и в котором говорится о согласии университета предоставить помещение и фактически выступить формальным организатором такой встречи.

Однако, сегодня он внезапно получил отказ в предоставлении помещения. Отказ звучал так: "в силу объективных причин не можем предоставить вам помещение".

По словам певца, 29 октября в Харькове в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого должна была состояться его встреча с представителями юридического сообщества и всеми неравнодушными на тему верховенства права и вопросов судебной реформы.

Вакарчук пообещал, что встреча таки состоится, однако в другом месте.