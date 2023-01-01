С сегодняшнего дня НБУ начинает изымать старые гривны: какие именно и нужно ли обменивать банкноты

1 января, 09:46
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Старые 5-гривневые банкноты (на фото) постепенно заменят новые монеты аналогичного номинала (Фото:НБУ)

Старые 5-гривневые банкноты (на фото) постепенно заменят новые монеты аналогичного номинала (Фото:НБУ)

С 1 января 2023 года Нацбанк Украины начинает постепенно изымать из обращения старые бумажные банкноты.

Речь идет о банкнотах номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003—2007 годов (на фото ниже слева).

Их будут постепенно заменять на обновленные денежные знаки (на фото справа), а именно:

Видео дня

  • монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018;
  • банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.
Инфографика: НБУ

Такое решение НБУ объясняет необходимостью повысить качество наличных денег в обращении (ввиду износа банкнот предыдущего поколения, которые уже довольно длительное время находятся в обращении). Кроме того, большое количество различных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице и затратам лишнего времени при осуществлении наличных расчетов, считают в Нацбанке.

Что еще изменится в 2023 году — читайте в нашем материале.

Как будет происходить постепенная замена?

С января 2023:

  • банки Украины не будут выдавать из касс упомянутые старые банкноты по всем видам наличных операций;
  • Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.
  • попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшей утилизации.

Нужно ли специально обменивать «старые» гривны?

Нет, такие банкноты остаются действующими платежными средствами. Даже после 1 января 2023 ими можно продолжать рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально обменивать.

В то же время постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет все меньше, а их место будут занимать соответствующие «серебристые» монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен с современным дизайном и усиленной системой защиты.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Гривна НБУ Банкнота Новый год 2023

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