Россияне вновь ударили ракетами по Запорожью
Последствия обстрелов Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)
В ночь на пятницу, 14 октября, российские оккупанты вновь обстреляли ракетами Запорожье.
Об атаке сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
«Внимание! Ракетная атака противника по областному центру. Направляйтесь к укрытиям. Берегите себя!», — сообщил Старух.
Российские оккупанты регулярно наносят удары по Запорожью. Чаще всего для ударов по мирному населению используют ЗРК С-300.
В результате российских обстрелов за последние две недели погибли более 70 мирных жителей Запорожья.