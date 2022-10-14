Россияне вновь ударили ракетами по Запорожью 14 октября, 06:41 Последствия обстрелов Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)

В ночь на пятницу, 14 октября, российские оккупанты вновь обстреляли ракетами Запорожье.

Об атаке сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

«Внимание! Ракетная атака противника по областному центру. Направляйтесь к укрытиям. Берегите себя!», — сообщил Старух.

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Российские оккупанты регулярно наносят удары по Запорожью. Чаще всего для ударов по мирному населению используют ЗРК С-300.

В результате российских обстрелов за последние две недели погибли более 70 мирных жителей Запорожья.

