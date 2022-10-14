Россияне вновь ударили ракетами по Запорожью

14 октября, 06:41
Поделиться:
Последствия обстрелов Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)

Последствия обстрелов Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)

В ночь на пятницу, 14 октября, российские оккупанты вновь обстреляли ракетами Запорожье.

Об атаке сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

«Внимание! Ракетная атака противника по областному центру. Направляйтесь к укрытиям. Берегите себя!», — сообщил Старух.

Видео дня

Читайте также:
«Е***ые ублюдки». Российские оккупанты разбили дом, в котором провел детство футболист Динамо — фото

Российские оккупанты регулярно наносят удары по Запорожью. Чаще всего для ударов по мирному населению используют ЗРК С-300.

В результате российских обстрелов за последние две недели погибли более 70 мирных жителей Запорожья.

https://www.youtube.com/watch?v=zjlBeQXpo_s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожье Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X