Россияне удерживают в плену 232 жителей Запорожской области 12 декабря, 04:03 Освобожденные из плена украинцы направляются домой (Фото:Press Service of the General Staff of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты удерживают в плену 232 жителей области.



"В течение 9 месяцев войны задокументированы многочисленные факты нарушения прав человека и насилия. Через российский плен прошли 573 наших земляков, 232 до сих пор в заложниках. При этом международные организации демонстрируют беспомощность относительно нарушения права на жизнь и безопасность", - заявил Старух.

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Во вторник, 6 декабря, состоялся новый обмен пленными, удалось вернуть домой 60 украинских военнослужащих.

Домой вернулись 60 воинов вооруженных сил, нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

