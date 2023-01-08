Россияне во время заявленного «перемирия» обстреляли в Запорожской области миссию ООН

8 января, 06:12
Поделиться:
Флаг ООН (Фото:United Nations Peacekeeping/Facebook)

Флаг ООН (Фото:United Nations Peacekeeping/Facebook)

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что во время заявленного РФ «перемирия» в области обстреляли гуманитарную миссию ООН.

Обстрел миссии произошел в Орехове.

"Обещавшая не стрелять сторона агрессора обстреливала даже гуманитарную миссию ООН, которая привезла в город Орехов гуманитарную помощь", - заявил Старух.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=O3So21wKmfs
Читайте также:

Украинские военные на линии фронта в Херсонской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak) Каковы настоящие задачи «рождественского перемирия» Путина и что указывает на неизменность его целей в войне — анализ ISW

Российский диктатор Владимир Путин 5 января "поручил" министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу "ввести режим прекращения огня" "по всей линии боевого столкновения" в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 января подчеркнул, что слова России о «прекращении огня» оказались лживыми — оккупанты продолжали обстрелы и удары по украинским городам. В результате обстрела россиянами Бахмута 6 января погибли двое гражданских, еще 13 человек получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=b5OrFJUZV94
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   ООН Запорожская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X