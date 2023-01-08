Россияне во время заявленного «перемирия» обстреляли в Запорожской области миссию ООН 8 января, 06:12 Флаг ООН (Фото:United Nations Peacekeeping/Facebook)

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что во время заявленного РФ «перемирия» в области обстреляли гуманитарную миссию ООН.

Обстрел миссии произошел в Орехове.

"Обещавшая не стрелять сторона агрессора обстреливала даже гуманитарную миссию ООН, которая привезла в город Орехов гуманитарную помощь", - заявил Старух.



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