Число погибших при обстреле колонны в Запорожье выросло до 31 человека 2 октября, 03:56 Россияне обстреляли колонну с гражданскими на выезде из Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела колонны с гражданскими в Запорожье погиб 31 человек.

«Еще одна женщина умерла в больнице — она была тяжело ранена. Количество жертв — 31 человек, из которых 30 гражданских и один сотрудник полиции, который работал и помогал людям в организации движения», — заявил Старух.

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Он напомнил, что россияне ударили по колонне с мирными людьми тремя ракетами: одна упала в начало колонны, вторая посредине, а третья — в конце. Старух отметил, что армия РФ сознательно убила мирных граждан.

Российские войска нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья утром в пятницу, 30 сентября.

Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать родственников и отвезти им помощь. По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет ЗРК С-300.