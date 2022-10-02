Число погибших при обстреле колонны в Запорожье выросло до 31 человека

2 октября, 03:56
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Россияне обстреляли колонну с гражданскими на выезде из Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)

Россияне обстреляли колонну с гражданскими на выезде из Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела колонны с гражданскими в Запорожье погиб 31 человек.

«Еще одна женщина умерла в больнице — она была тяжело ранена. Количество жертв — 31 человек, из которых 30 гражданских и один сотрудник полиции, который работал и помогал людям в организации движения», — заявил Старух.

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Он напомнил, что россияне ударили по колонне с мирными людьми тремя ракетами: одна упала в начало колонны, вторая посредине, а третья — в конце. Старух отметил, что армия РФ сознательно убила мирных граждан.

https://www.youtube.com/watch?v=f8qh48yemRo
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Российские войска нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья утром в пятницу, 30 сентября.

Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать родственников и отвезти им помощь. По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет ЗРК С-300.

https://www.youtube.com/watch?v=trID5NTNZgc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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