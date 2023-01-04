Оккупанты ударили по Запорожью, в городе начался пожар 4 января, 00:31 Последствия обстрела Запорожья (Фото:Александр Старух/Telegram)

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что вечером 3 января российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

"Враг вновь атаковал ракетами окрестности Запорожья. В результате прилета на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы", - заявил Старух.

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Он также опубликовал фотографии последствий обстрелов, отметив, что на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар. Пострадали также рядом расположенные жилые дома.

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