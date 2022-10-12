Россияне вновь ударили по Запорожью: есть опасность повторных атак
Разрушения в Запорожье после российских ударов (Фото:REUTERS//Sergiy Chalyi)
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты вновь ударили по Запорожью.
Он предупредил, что есть опасность повторного удара.
«Оккупант атаковал ракетами областной центр. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Находитесь в укрытиях! Существует опасность повторных атак!», — сообщил Старух.
Утром во вторник, 11 октября, войска РФ выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Две ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб один человек. В здании возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Остальные ракеты повредили школу и амбулаторию. В результате утренней ракетной атаки повреждены также жилые дома.
В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Удары пришлись по инфраструктуре и жилых кварталах. Сообщалось, что 13 человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 89, среди них 11 детей, — ранены.