Россияне несколько раз обстреляли пригороды Запорожья, есть значительные разрушения и раненые 5 августа, 04:47 Последствия обстрелов в Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что за сутки российские войска несколько раз обстреляли пригороды Запорожья.

«Удары были нанесены в направлении деревень Новоалександровской общины Запорожского района. Разрушениям подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Часть населенных пунктов осталась без света и водоснабжения», — заявил Старух.

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Он отметил, что один человек получил ранения в результате обстрелов.

Второй удар российских оккупантов пришелся уже ночью. Российские войска нанесли удар приблизительно в 3 часа ночи.

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