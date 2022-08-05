Россияне несколько раз обстреляли пригороды Запорожья, есть значительные разрушения и раненые
Последствия обстрелов в Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что за сутки российские войска несколько раз обстреляли пригороды Запорожья.
«Удары были нанесены в направлении деревень Новоалександровской общины Запорожского района. Разрушениям подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Часть населенных пунктов осталась без света и водоснабжения», — заявил Старух.
Он отметил, что один человек получил ранения в результате обстрелов.
Второй удар российских оккупантов пришелся уже ночью. Российские войска нанесли удар приблизительно в 3 часа ночи.
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