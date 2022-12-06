Оккупанты обстреляли пригород Запорожья, повреждены жилые дома
Последствия обстрела Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)
Глава областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты обстреляли ракетами пригород Запорожья.
В результате обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.
"В очередной раз, ночью, российские террористы нанесли ракетный удар по пригороду областного центра. Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Люди по предварительной информации не пострадали", - заявил Старух.
В понедельник, 5 декабря, оккупанты нанесли ракетный удар по селу Новософиевка Запорожской области, разрушены несколько жилых домов. Два человека погибли. Трое получили ранения, в том числе ребенок в возрасте 1 год и 10 месяцев.